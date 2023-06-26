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ПОЛІТИКА

Євросоюз затвердив додаткову військову підтримку України на €3,5 мільярда

26 червня 2023, 12:34
Євросоюз затвердив додаткову військову підтримку України на €3,5 мільярда
За словами голови європейської дипломатії Жозепа Борреля, зараз саме час підтримувати Україну як ніколи.

Рада закордонних справ Європейського Союзу затвердила додаткову військову допомогу Україні розміром €3,5 мільярда, яку спрямують до Європейського фонду миру.

Про це повідомили у пресслужбі представництва ЄС в Україні.

За словами голови європейської дипломатії Жозепа Борреля, зараз саме час підтримувати Україну як ніколи.

Водночас він зауважив, що повномасштабна війна рф проти України "руйнує російську владу та впливає на її політичну систему", а ЄС уважно стежить за подіями.

Європейський фонд миру створили в березні 2021 року для фінансування всіх дій спільної зовнішньої та безпекової політики, що стосуються військових та оборонних питань. Зокрема, цей фонд покликаний фінансувати зміцнення потенціалу країн, що не входять до ЄС.

Завдяки цьому фонду ЄС підтримує Збройні сили України через сім послідовних пакетів допомоги, а також багато інших країн, як-от Мозамбік, Грузія, Молдова, Малі, Сомалі, Нігер, Йорданія, Боснія і Герцеговина, Ліван та Мавританія.

21 червня комітет постійних представників країн ЄС схвалив збільшення Європейського фонду миру на €3,5 млрд.

ЄСвійнадопомогапідтримка України

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