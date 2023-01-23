Уряд Німеччини незабаром вирішить, чи відправляти танки Leopard – міністр оборони ФРН
23 січня 2023, 09:40
Фото: Главком
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що незабаром буде ухвалено рішення про те, чи відправляти танки німецького виробництва в Україну
Найближчим часом уряд Німеччини має розглянути багато факторів щодо поставок бойових машин, проте не робитиме поспішного рішення. Зокрема, до таких факторів належать наслідки для безпеки німецького населення, про це повідомляє британський телеканал Sky News.
Нагадаємо, новий міністр оборони Німеччини анонсував візит до України.