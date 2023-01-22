Міністр оборони Німеччини їде в Україну

Борис Пісторіус зазначив, що йдуть перемовини щодо танків Leopard

Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував свій візит в Україну. Про це він сказав в інтерв'ю Bild.

"Я невдовзі поїду в Україну. Ймовірно, це станеться протягом наступних чотирьох тижнів", - сказав він, відповідаючи на питання щодо першого візиту на новій посаді.

Він також сказав, що ведеться "дуже тісний діалог" з міжнародними партнерами про постачання Україні танків Leopard.

Нагадаємо, що раніше Пісторіус анонсував весняний пакет військової допомоги Україні на суму понад 1 млрд євро.