Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Німеччина відновлює військову службу: Пісторіус попереджає про можливий напад росії на НАТО

12 червня 2024, 21:57
Німеччина відновлює військову службу: Пісторіус попереджає про можливий напад росії на НАТО
Після 13-річної перерви припинення обов'язкової військової служби, Пісторіус представив ідею знову набрати солдатів.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що росія може напасти на НАТО до 2029 року. Саме тому він пропонує запровадити 6-місячну службу в німецькій армії.

Про це повідомляє zdf.heute.

Після 13-річної перерви припинення обов'язкової військової служби, Пісторіус представив ідею знову набрати солдатів. Він також має намір набрати 200 тисяч резервістів та поширити військовий обов'язок на жінок. 

"За оцінками всіх міжнародних військових експертів, слід виходити з того, що Росія зможе здійснити військовий напад на державу НАТО або сусідню державу з 2029 року", - заявив Пісторіус. 

Зокрема, планується, що 18-річні хлопці та дівчата отримають анкети, щоб з'ясувати, хто з них готовий до служби. Їх отримають 400 тисяч людей, з яких відберуть 40 тисяч та викличуть їх на військові збори. 

"Відбір здійснюється на основі критеріїв якості. Пісторіус припускає, що його концепція означатиме, що Бундесвер щороку зможе набирати 5000 додаткових солдатів. Мета – щороку збільшувати цю кількість", - пише видання.

Пісторіус наголосив, що бундесвер хоче набирати "найсильніших, найпідготовленіших і наймотивованіших".

"Ми не хочемо нудної і безглуздої військової служби", - резюмував він. 

Після початку війни в Україні країни Заходу почали хвилюватися, що Росія може вторгнутися на територію НАТО. Офіційні представники Альянсу наразі відкидають цю можливість, заявляючи, що не бачать такої загрози в найближчому майбутньому.

НАТОПісторіусросія загрозаНіммечина

Останні матеріали

Санкції як антибіотики. 7 кроків аби перезавантажити санкції G7 проти росії – Деніел Фрід
Політика
Санкції як антибіотики. 7 кроків аби перезавантажити санкції G7 проти росії – Деніел Фрід
Переклад iPress – 12 червня 2024, 23:58
Безстрашні. Історія війни елітного загону бійців ГУР України. Частина 1 – The Globe and Mail
Cуспільство
Безстрашні. Історія війни елітного загону бійців ГУР України. Частина 1 – The Globe and Mail
Переклад iPress – 12 червня 2024, 16:51
Вплив на Захід через Африку. Як російський агент працював над формуванням іміджу москви в Європі – Bloomberg
Політика
Вплив на Захід через Африку. Як російський агент працював над формуванням іміджу москви в Європі – Bloomberg
Переклад iPress – 12 червня 2024, 11:39
Байден – головна проблема, яка гальмує перемогу України над росією. Але яка тому альтернатива? Частина 2 – Ендрю Таннер
Байден – головна проблема, яка гальмує перемогу України над росією. Але яка тому альтернатива? Частина 2 – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 червня 2024, 08:46
Україна відновлюватиме ініціативу на війні. Чи дозволить Байден путіну програти? Частина 1 – Ендрю Таннер
Політика
Україна відновлюватиме ініціативу на війні. Чи дозволить Байден путіну програти? Частина 1 – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 червня 2024, 12:14
Лінії фронту залишилися майже незмінними. Хоча ЗСУ тиснуть на Харківщині – Дональд Гілл
Cуспільство
Лінії фронту залишилися майже незмінними. Хоча ЗСУ тиснуть на Харківщині – Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 червня 2024, 10:16
Ультраправі здобувають велику перемогу. 5 речей, які потрібно знати про результати виборів в ЄС – Politico
Політика
Ультраправі здобувають велику перемогу. 5 речей, які потрібно знати про результати виборів в ЄС – Politico
Переклад iPress – 11 червня 2024, 08:20
Чому росія відчуває щастя від війни. Симбіоз воєнної держави і слухняного народу – The Atlantic
Політика
Чому росія відчуває щастя від війни. Симбіоз воєнної держави і слухняного народу – The Atlantic
Переклад iPress – 10 червня 2024, 16:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється