БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИМіністерство інфраструктури України оголосило новий тендер на розробку документації для початку реконструкції аеропорту "Дніпропетровськ". На ці цілі у бюджеті передбачили 200 мільйонів гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд оголосив новий тендер на реконструкцію аеропорту Дніпра
Новий тендер в уряді планують закінчити у "найкоротші встановлені законодавством терміни"
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляють у прес-службі Мінінфраструктури, повідомляє "Громадське".
Очікувана вартість розробки документації для реконструкції аеропорту складає 26,5 мільйона гривень. Загалом на проведення реконструкції у 2020 році передбачили 200 мільйонів гривень.
В уряді зазначають, що попередній тендер на розробку документів був невдалим. За його підсумками отримали 4 пропозиції, які визнали неякісними.
Новий тендер в уряді планують закінчити у "найкоротші встановлені законодавством терміни".
Читайте також: Будівництво аеропорту в Дніпрі почнется літом 2020 року - Дніпропетровська ОДА
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
19 12 2019 11:01 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?