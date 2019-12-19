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Уряд оголосив новий тендер на реконструкцію аеропорту Дніпра

Новий тендер в уряді планують закінчити у "найкоротші встановлені законодавством терміни"
Міністерство інфраструктури України оголосило новий тендер на розробку документації для початку реконструкції аеропорту "Дніпропетровськ". На ці цілі у бюджеті передбачили 200 мільйонів гривень.
Уряд оголосив новий тендер на реконструкцію аеропорту Дніпра Фото: з вільних джерел

Про це повідомляють у прес-службі Мінінфраструктури, повідомляє "Громадське".

Очікувана вартість розробки документації для реконструкції аеропорту складає 26,5 мільйона гривень. Загалом на проведення реконструкції у 2020 році передбачили 200 мільйонів гривень.

В уряді зазначають, що попередній тендер на розробку документів був невдалим. За його підсумками отримали 4 пропозиції, які визнали неякісними.

Новий тендер в уряді планують закінчити у "найкоротші встановлені законодавством терміни".

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19 12 2019 11:01
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