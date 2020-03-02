БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИМіністерство інфраструктури України планує до кінця лютого 2020 року виставити на концесію перші регіональні аеропорти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд планує до кінця лютого виставити на концесію регіональні аеропорти
"Вже в цьому місяці ми визначимось щодо концесії аеропортів"
Владислав Криклій Фото: facebook.com/anton.gerashchenko
Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє "Громадське".
"Вже в цьому місяці ми визначимось щодо концесії аеропортів. Наразі ми завершуємо вивчати доцільність концесій 4 аеропортів: Львова, Запоріжжя, Херсону та Чернівців", - повідомив Криклій
За його словами, в уряді розглядають можливість передачі в управління приватним інвесторам дві дороги: Львів-Стрий та Львів-Тернопіль. До участі у конкурсах на концесію у Мінінфраструктури словацьку компанію Vinci Concessions.
21 січня закінчився конкурс на обрання компанії, якій передадуть в управління порт "Херсон", 24 січня обрали концесіонера для порту "Ольвія".
Нагадаємо, що київські аеропорти за рік обслужили майже 18 млн пасажирів.
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