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Уряд планує до кінця лютого виставити на концесію регіональні аеропорти

"Вже в цьому місяці ми визначимось щодо концесії аеропортів"
Міністерство інфраструктури України планує до кінця лютого 2020 року виставити на концесію перші регіональні аеропорти.
Уряд планує до кінця лютого виставити на концесію регіональні аеропорти Владислав Криклій Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє "Громадське".

"Вже в цьому місяці ми визначимось щодо концесії аеропортів. Наразі ми завершуємо вивчати доцільність концесій 4 аеропортів: Львова, Запоріжжя, Херсону та Чернівців", - повідомив Криклій

За його словами, в уряді розглядають можливість передачі в управління приватним інвесторам дві дороги: Львів-Стрий та Львів-Тернопіль. До участі у конкурсах на концесію у Мінінфраструктури словацьку компанію Vinci Concessions.

21 січня закінчився конкурс на обрання компанії, якій передадуть в управління порт "Херсон", 24 січня обрали концесіонера для порту "Ольвія".

Нагадаємо, що київські аеропорти за рік обслужили майже 18 млн пасажирів.
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03 02 2020 15:32
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