Уряд планує збільшити фінансування ремонту доріг на наступний рік на третину

У бюджеті на 2020 рік планують закласти на 33% більше коштів на фінансування ремонту доріг, ніж у 2019 році.

Зазначається, що загалом на ремонт доріг планують спрямувати 75 мільярдів гривень. У 2019 році на ці цілі передбачили 56 мільярдів гривень, повідомляє прес-служба Кабміну.

"На наступний рік ми будемо пропонувати бюджет Дорожнього фонду не менше 75 млрд грн. Це дозволить збільшувати обсяг будівництва якісних доріг", - повідомив Гройсман.

Зазначимо, що рішення про спрямування коштів на ті чи інші цілі ухвалює Верховна Рада під час голосування за бюджет на наступний рік. Сам бюджет готується та подається урядом. Водночас, наразі в Україні запроваджується трирічне бюджетне прогнозування, яке дозволяє уряду встановлювати довгострокові плани з надходжень та видатків на наступні 3 роки.

Нагадаємо, що в Україні запустили сайт, де можна слідкувати за витратами на ремонт доріг.