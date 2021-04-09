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Уряд планує змінити підхід до виплати лікарняних

Основна мета законопроекту - збільшення (з 2023 року) терміну оплати тимчасової непрацездатності роботодавцем
Уряд готує законопроект щодо оптимізації функцій Фонду соціального страхування - фонду, який здійснює виплати по тимчасовій непрацездатності (лікарняні).
Уряд планує змінити підхід до виплати лікарняних Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного управління з посиланням на відповідний законопроект, пише "Економічна правда".

Основна мета законопроекту - збільшення (з 2023 року) терміну оплати тимчасової непрацездатності роботодавцем. Сьогодні він оплачує перші 5 днів лікарняного свого співробітника, а після цього лікарняний оплачує держава. 

"У 1 півріччі 2021 року Середня тривалість листка непрацездатності складала 9,6 днів. Тобто роботодавці оплачували відсутність працівника через тимчасову непрацездатність протягом 5 перших днів, держава - в середньому ще 4,6 днів", - йдеться у повідомленні.  

Натомість, законопроєкт пропонує збільшити термін оплати лікарняних роботодавцем до 7 днів. Очікується, що це мотивуватиме їх покращувати умови праці своїх працівників, аби зменшити рівень захворюваності чи травмування серед них - та як наслідок, зменшити рівень можливої непрацездатності, та власних витрат на виплату лікарняних. 

За словами аналітиків, це також це допоможе зменшити видатки бюджету Фонду соцстрахування. За підсумками січня-липня 2021 року потреба у видатках Фонду за лікарняними листками зросла на 65,8% порівняно з тим же періодом минулого року і склала 9 мільярдів гривень.

Крім того, законопроект пропонує забезпечити доступ до сервісів Фонду через веб портал  "Дія", та скоротити кількість документів, що подаються для призначення страхових виплат внаслідок нещасного випадку, з 21 до 1.

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04 09 2021 11:00
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