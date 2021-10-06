Як працюватимуть електронні лікарняні? Пояснюють в уряді

Ані Пенсійний фонд, ані роботодавець під час формування електронного лікарняного не отримують інформацію про те, чим хвора людина та яке лікування їй виписали

Представники Міністерства цифрової трансформації, Міністерства охорони здоров’я та Міністерства соціальної політики представили проєкт електронних лікарняних, який запрацює до 1 вересня 2021 року в усіх українських лікарнях.

Після запровадження електронного лікарняного лікарі будуть заповнювати менше документів, що заощаджуватиме їхній час. Тим часом пацієнту не потрібно буде згадувати повну назву компанію, де він працює, або адресу - усе автоматично потраплятиме до системи, повідомляє "Громадське".

Також не потрібно буде повторно йти до лікарні, якщо хвороба протікає згідно з планом лікування. Лікарняний буде закриватися автоматично. Під час пандемії це важливо, адже людина після хвороби не контактуватиме з іншими громадянами, які прийшли в лікарню.

Роботодавці й бізнес в автоматичному режимі будуть отримувати інформацію про те, хто з їхніх співробітників перебуває на лікарняному. Не буде необхідності зберігати паперові лікарняні й передавати їх у Пенсійний фонд.

Після одержання інформації від медичної системи про формування медичного висновку Пенсійний фонд генерує електронний лікарняний, і його першого дня можуть побачити роботодавці й самі хворі.

Ані Пенсійний фонд, ані роботодавець під час формування електронного лікарняного не отримують інформацію про те, чим хвора людина та яке лікування їй виписали. У цьому плані все буде конфіденційно.

Також електронні лікарняні дозволять уберегти від ситуацій, коли українці надають підроблені паперові лікарняні. На рік приблизно 5,5 млн українців отримують 18 млрд грн лікарняних виплат. Із запровадженням електронного листка непрацездатності можна буде відстежити, наскільки ці виплати стали ефективними.

Коли чекати змін?

До вересня триватиме перехідний період, лікарі зможуть формувати електронний лікарняний і водночас працювати з паперовими листками непрацездатності. Ті медзаклади, які перейдуть на електронні лікарняні вже зараз, у звичайному режимі закриватимуть паперові листи, які були відкриті до запуску електронних.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я України підготувало проєкт наказу "Деякі питання формування та видачі медичних висновків про тимчасову непрацездатність".