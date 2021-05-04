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Електронні лікарняні: коли запровадять та як це працюватиме

Електронні лікарняні видаватимуть після появи технічної можливості
Міністерство охорони здоров’я України підготувало проект наказу "Деякі питання формування та видачі медичних висновків про тимчасову непрацездатність".
Електронні лікарняні: коли запровадять та як це працюватиме Фото: gettyimages.com

Проект розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ), повідомляє "РБК-Україна".

Наказом планується встановити, що за умови наявності відповідної технічної можливості внесення медичних висновків про тимчасову непрацездатність до Реєстру медичних висновків є обов’язковим з 1 квітня 2021 року для всіх закладів охорони здоров’я та фізичних осіб-підприємців, які в одержали ліцензію на медичну практики.

Водночас до виникнення технічної можливості заповнюється листок непрацездатності відповідно до діючих вимог.

Документом пропонується установити, що технічна можливість в електронній системі охорони здоров’я виникає з дати оприлюднення на веб-сайті електронної системи охорони здоров’я інформації про підключені до центральної бази даних електронні медичні інформаційні системи та відповідне розширення їх функціональних можливостей.

Як зазначається в пояснювальній записці, станом на сьогодні нагальною проблемою в державі є фальсифікація паперових лікарняних. Відтак, за 9 місяців 2020 року прийнято від страхувальників заяв-розрахунків для фінансування матеріального забезпечення для більш ніж 1,6 млн застрахованих осіб на суму 10,7 млрд грн. Водночас поширені масові практики "продажу" підроблених лікарняних та необгрунтованої видачі справжніх лікарняних недоброчесними лікарями.

"На сьогодні Фонд соціального страхування України перевіряє не більше 10% листків непрацездатності. Держава втрачає понад 1 млн грн на рік на оплату необґрунтовано виданих листків непрацездатності, ураховуючи тільки підтверджені випадки за результатом перевірки", - йдеться в документі.

У МОЗ очікують, що впровадження механізму формування та видачі медичних висновків про тимчасову непрацездатність України сприятимуть:

  • унеможливленню зловживання під час обігу листків непрацездатності;

  • забезпеченню оформлення медичного висновку про тимчасову непрацездатність із першого дня звернення громадянина та унеможливленню його відкриття заднім числом;

  • депаперизації сфери охорони здоров’я та зменшення навантаження на медичних працівників щодо ведення паперових форм медичної документації.

  • зменшенню видатків із державного бюджету України на закупівлю паперових форм бланків листків непрацездатності.

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05 04 2021 13:37
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