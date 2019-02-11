У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства очікують, що 2020 році інфляція в Україні складатиме 5,5% — це цільовий коридор, якого намагається досягнути Національний банк.

Уряд покращив прогноз щодо зростання цін в Україні про це повідомив заступник міністра економіки Сергій Ніколайчук під час брифінгу у Кабінеті міністрів 22 жовтня, передає "Громадське".

"Ми вважаємо, що вже у наступному році інфляція знизиться до цільового коридору. По споживчій інфляції ми очікуємо на кінець наступного року 5,5%", - повідомив Ніколайчук.

Він також зазначив, що уряд знизив прогноз щодо курсу валют в Україні. Зокрема, закладений у бюджет на 2020 рік, який Рада ухвалила у першому читанні, прогноз у 28,2 гривні за долар переглянуть у бік зниження. Водночас точну цифру він називати відмовився.

Раніше у вересні 2019 року ціни в України зросли на 0,7% проти серпня. Таким чином, в Україні знову зафіксували місячну інфляцію - вперше з травня 2019 року.