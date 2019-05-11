Уряд пропонує виділити додаткові 622 млн грн на шахти, а збиткові - закрити
Такі дані містяться у проєкті бюджету на 2020 рік, який уряд вніс до Ради до другого читання, передає прес-служба Міністерства фінансів, повідомляє "Громадське".
Так, у документі пропонується збільшити видатки на шахти на 622,8 мільйона гривень проти видатків, передбачених у першому читанні бюджету. Метою додаткових видатків має стати виведення державних шахт на беззбитковий рівень.
"На 622,8 млн грн збільшено суму на виведення державних вугледобувних підприємств на беззбитковий рівень діяльності шляхом закриття неперспективних збиткових структурних підрозділів державних підприємств", - повідомили у Мінфіні.
31 жовтня Рада підтримала урядову пропозицію та збільшила видатки на державні шахти у 2019 році на 1 мільярд гривень.
При цьому в уряді тоді заявляли, що проблема зі збитковістю держшахт - хронічна та потребує вирішення.
Нагадаємо, що депутати пропонують уряду збільшити державне фінансування шахт
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