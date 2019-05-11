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Уряд пропонує виділити додаткові 622 млн грн на шахти, а збиткові - закрити

При цьому в уряді тоді заявляли, що проблема зі збитковістю держшахт - хронічна та потребує вирішення
Кабінет міністрів України пропонує збільшити видатки на фінансування державних шахт у 2020 році на 622,8 мільйона гривень.
Уряд пропонує виділити додаткові 622 млн грн на шахти, а збиткові - закрити Фото: ua.interfax.com.ua

Такі дані містяться у проєкті бюджету на 2020 рік, який уряд вніс до Ради до другого читання, передає прес-служба Міністерства фінансів, повідомляє "Громадське".

Так, у документі пропонується збільшити видатки на шахти на 622,8 мільйона гривень проти видатків, передбачених у першому читанні бюджету. Метою додаткових видатків має стати виведення державних шахт на беззбитковий рівень.

"На 622,8 млн грн збільшено суму на виведення державних вугледобувних підприємств на беззбитковий рівень діяльності шляхом закриття неперспективних збиткових структурних підрозділів державних підприємств", - повідомили у Мінфіні.

31 жовтня Рада підтримала урядову пропозицію та збільшила видатки на державні шахти у 2019 році на 1 мільярд гривень.

При цьому в уряді тоді заявляли, що проблема зі збитковістю держшахт - хронічна та потребує вирішення.

Нагадаємо, що депутати пропонують уряду збільшити державне фінансування шахт

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05 11 2019 15:31
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