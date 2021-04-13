CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністерство соціальної політики підготувало проект закону "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини. Уперше з 2014 року пропонується збільшити розмір виплат та встановити щорічну індексацію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд пропонує збільшити виплати при народженні дитини до 50 тисяч гривень
Зараз розмір допомоги становить 41 280 гривень, з яких 10 320 гривень виплачуються одразу, а решта - протягом наступних 36 місяців
Фото: з вільних джерел
Проект закону розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ), повідомляє РБК-Україна.
Згідно з проектом, допомога при народженні першої та кожної наступної дитини призначається у розмірі 50 000 гривень. Виплата допомоги проводиться одноразово у розмірі 25% загального розміру допомоги, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами
Зараз розмір допомоги становить 41 280 гривень, з яких 10 320 гривень виплачуються одразу, а решта - протягом наступних 36 місяців.
Також планується установити, що розмір допомоги при народженні дитини, щороку з 1 січня збільшується на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін (грудень порівняно з груднем попереднього року), який затверджується Кабінетом міністрів.
Відзначимо, розмір допомоги при народженні дитини у сумі 41 280 гривень не змінювався з 2014 року.
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13 04 2021 17:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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