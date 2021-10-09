Уряд проситиме додаткові 12 мільярдів на субсидії цьогоріч
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів під час відповіді на запитання депутатів у Верховній Раді, повідомляє "Економічна правда".
"Було заплановано у бюджеті 36 млрд грн. На сьогодні понад 33 млрд грн, а саме 35,2 млрд грн, використано на виплату субсидій. До кінця року, за розрахунками Міністерства соціальної політики, буде необхідно ще близько 12 млрд грн", - розповів він у Раді.
Шмигаль додав, що уряд подасть до четверга 16 вересня проєкт змін до бюджету у відповідний комітет, аби "у залі можна було додати ці кошти". Наразі Міністерство закінчує обрахунки.
Прем’єр зауважив, що наразі суми субсидій достатньо для виплати до початку опалювального сезону.
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