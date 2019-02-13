Уряд прийняв розпорядження, яке дозволяє Супрун виконувати обов’язки міністра

В інтересах пацієнтів Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження, яке дозволяє Уляні Супрун знову виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я.

"Це розпорядження є консолідованим рішенням, що дозволяє розблокувати найбільш критичні питання роботи МОЗ України. Це винятковий крок Уряду у відповідь на обмеження роботи Міністерства рішенням Окружного адміністративного суду Києва." - повідомляє Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

"Завтра невідкладно підпишу розподіл вакцин і ліків у регіони, відправлення у закордонні клініки 44 українців, продовження будівництва НДСЛ “ОХМАТДИТ” та інші рішення, що потребують негайного затвердження". - інформує Уляна Супрун.

Як зазначає міністр, що для повного відновлення роботи МОЗУ буде продовжена боротьба в суді.

Нагадаємо, що 5 лютого 2019 року Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.

Суд частково задовольнив прохання депутата Верховної ради Ігоря Мосійчука (Радикальна партія Олега Ляшка) і тимчасово заборонив Супрун здійснювати будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я. Відзначимо, що в той же час, суд не заборонив їй здійснювати повноваження заступника міністра. Своє рішення суд мотивував наявністю ознак очевидну протиправність у тимчасове виконання першим заступником міністра охорони здоров'я Супрун повноважень в.о. міністра в строк, що перевищує 1 місяць з моменту наділення особи відповідними повноваженнями, тобто з 27 липня 2016 року. Разом з тим суд постановив, що поза цим терміну перший заступник міністра охорони здоров'я може виконувати виключно ті повноваження, які були йому надані за дорученням міністра. Суд врахував доводи позивача про те, що в 2015 році Супрун отримала громадянство України, але до сих пір знаходиться й в іноземному громадянстві (громадянство США), в той час як відповідно до Закону України "Про громадянство України" в Україні існує єдине громадянство. Супрун відсторонена від посади в.о. міністра на час розгляду судом позову Мосійчука, який вимагає встановити факт відсутності у неї повноважень міністра.

Водночас, українське законодавство не забороняє бути в.о. міністра скільки завгодно місяців - це питання взагалі ніяк не регулюється.

Але за законом, члени Кабміну призначаються на посаду парламентом, а не прем'єр-міністром, як сталося у випадку Супрун. У розпорядженні Гройсмана мова йде про те, що виконання обов'язків покладається на неї "тимчасово", але не вказано, скільки саме часу воно може тривати. У Законі "Про центральні органи виконавчої влади" написано, що "Міністерство очолює міністр України, який є членом Кабінету Міністрів України". І ні слова про в.о. Це залишає широке поле для подачі судових позовів.