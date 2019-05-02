Суд заборонив Супрун виконувати обов'язки міністра, - документ (ОНОВЛЕНО)

Рішення було прийнято як забезпечувальний захід за позовом народного депутата Ігоря Мосійчука

Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.

Ігор Мосійчук подав до суду з вимогою встановити відсутність у Супрун повноважень, "оскільки її призначення на зазначену посаду в установленому порядку компетентним органом здійснено не було".

В тексті ухвали йдеться про те, що Уляні Супрун забороняють "вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я України".

Ухвала суду, згідно із законом, набуває чинності сьогодні та діятиме до 5 лютого 2022 року.



Фото: facebook.com/O.Liashko



Фото: facebook.com/O.Liashko

Постанова Окружного адмінсуду Києва вступає в силу з моменту підписання суддею. Вона може бути оскаржена в апеляційній інстанції протягом 15 днів.

Депутат Радикальної партії Ігор Мосійчук подав два позови до суду на Уляну Супрун 1 лютого.

Зокрема, він звинуватив в.о. Міністра охорони здоров'я у тому, що вона некомпетентна для того, щоб обіймати свою посаду.

Цей позов Супрун назвала "черговою атакою на трансформацію системи охорони здоров'я. Дуже небезпечною атакою на всі зміни, які наша команда втілила за останній час".

Судове засідання Окружного адміністративного суду міста Києва було призначене на 15 лютого.

Оновлення. В Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що про ухвалу дізналися з повідомлень ЗМІ та наразі працюють з юристами.

Спершу рішення Окружного адміністративного суд ув МОЗі назвали "безпецендентно безвідповідальним та зробленим нашвидкоруч", а також таким, що "паралізує роботу Уряду України та Міністрества охорони здоровя", проте згодом прибрали цей текст з сайту Міністерства.

Ухвал усуду прокоментував заступник Міністра юстиції України Сергій Петухов.

"Є судові рішення, несправедливість і упередженість яких очевидна будь-якій людині. Такі рішенння суспільство не сприйме, навіть якщо їх можна обґрунтувати формальною юридичною нормою", - написав Петухов на своїй сторінці у Facebook.

Оновлення. Суд частково задовольнив прохання депутата Верховної ради Ігоря Мосійчука (Радикальна партія Олега Ляшка) і тимчасово заборонив Супрун здійснювати будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я. Відповідне рішення опубліковано на сайті суду.

У той же час, суд не заборонив їй здійснювати повноваження заступника міністра.

Своє рішення суд мотивував наявністю ознак очевидну протиправність у тимчасове виконання першим заступником міністра охорони здоров'я Супрун повноважень в.о. міністра в строк, що перевищує 1 місяць з моменту наділення особи відповідними повноваженнями, тобто з 27 липня 2016 року. Разом з тим суд постановив, що поза цим терміну перший заступник міністра охорони здоров'я може виконувати виключно ті повноваження, які були йому надані за дорученням міністра.

Суд врахував доводи позивача про те, що в 2015 році Супрун отримала громадянство України, але до сих пір знаходиться і в іноземному громадянстві (громадянство США), в той час як відповідно до Закону України "Про громадянство України" в Україні існує єдине громадянство.

Супрун відсторонена від посади в.о. міністра на час розгляду судом позову Мосійчука, який вимагає встановити факт відсутності у неї повноважень міністра.

Водночас, українське законодавство не забороняє бути в.о. міністра скільки завгодно місяців - це питання взагалі ніяк не регулюється.

Але за законом, члени Кабміну призначаються на посаду парламентом, а не прем'єр-міністром, як сталося у випадку Супрун. У розпорядженні Гройсмана мова йде про те, що виконання обов'язків покладається на неї "тимчасово", але не вказано, скільки саме часу воно може тривати. У Законі "Про центральні органи виконавчої влади" написано, що "Міністерство очолює міністр України, який є членом Кабінету Міністрів України". І ні слова про в.о. Це залишає широке поле для подачі судових позовів.

Нагадаємо, що президент Асоціації психіатрів України Семен Глузман раніше розіслав електронного листа керівникам психіатричних установ, в якому стверджує, що Президент Петро Порошенко прагне відправити у відставку в.о. міністра охорони здоров’я Уляну Супрун.