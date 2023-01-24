Уряд призначив наглядову раду "Нафтогазу"
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Уряд призначив переможців відбору на посади членів наглядової ради НАК “Нафтогаз України”, - йдеться в повідомленні.
У якості незалежних членів призначено:
● Анфіннсена Тора Мартіна
● Ван дер Хейдена Людо Альберта Г.
● Маріно Ентоні Вільяма
● Хукведа Річарда Марка.
У якості представників держави призначено:
● Наталію Бойко
● Ростислава Шурму.
Варто наголосити, що серед незалежних представників знову з'явилося прізвище Людо ван дер Хейдена. Цей той самий представник попереднього складу, який мав особливий конфлікт з Юрієм Вітренком, після призначення останнього на посаду керівника компанії.
Бойко Наталія, радник прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, - це ще один член наглядової ради НАК "Нафтогаз України", яка оголосила демарш після призначення Вітренка. Втім, Бойко не залишалася довго незадіяною, і листопаді потрапила до наглядової ради націоналізованої компанії "Укрнафта".
Нагадаємо, 23 січня заступник Єрмака Тимошенко написав заяву про відставку. На його посаду планують призначити голову військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу.