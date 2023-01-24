Уряд призначив наглядову раду "Нафтогазу"

Після більш ніж річної перерви, коли компанія НАК "Нафтогаз України" втратила наглядову раду внаслідок демаршу її попереднього складу, нарешті обрано нових представників - як незалежних, так і з боку держави.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд призначив переможців відбору на посади членів наглядової ради НАК “Нафтогаз України”, - йдеться в повідомленні.

У якості незалежних членів призначено:

● Анфіннсена Тора Мартіна

● Ван дер Хейдена Людо Альберта Г.

● Маріно Ентоні Вільяма

● Хукведа Річарда Марка.

У якості представників держави призначено:

● Наталію Бойко

● Ростислава Шурму.

Варто наголосити, що серед незалежних представників знову з'явилося прізвище Людо ван дер Хейдена. Цей той самий представник попереднього складу, який мав особливий конфлікт з Юрієм Вітренком, після призначення останнього на посаду керівника компанії.

Бойко Наталія, радник прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, - це ще один член наглядової ради НАК "Нафтогаз України", яка оголосила демарш після призначення Вітренка. Втім, Бойко не залишалася довго незадіяною, і листопаді потрапила до наглядової ради націоналізованої компанії "Укрнафта".

Нагадаємо, 23 січня заступник Єрмака Тимошенко написав заяву про відставку. На його посаду планують призначити голову військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу.