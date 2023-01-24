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ПОЛІТИКА

Уряд призначив наглядову раду "Нафтогазу"

24 січня 2023, 14:59
Уряд призначив наглядову раду
Фото: pravda.press
Після більш ніж річної перерви, коли компанія НАК "Нафтогаз України" втратила наглядову раду внаслідок демаршу її попереднього складу, нарешті обрано нових представників - як незалежних, так і з боку держави.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд призначив переможців відбору на посади членів наглядової ради НАК “Нафтогаз України”, - йдеться в повідомленні.

У якості незалежних членів призначено:
● Анфіннсена Тора Мартіна
● Ван дер Хейдена Людо Альберта Г.
● Маріно Ентоні Вільяма
● Хукведа Річарда Марка.

У якості представників держави призначено:
● Наталію Бойко
● Ростислава Шурму.

Варто наголосити, що серед незалежних представників знову з'явилося прізвище Людо ван дер Хейдена. Цей той самий представник попереднього складу, який мав особливий конфлікт з Юрієм Вітренком, після призначення останнього на посаду керівника компанії.

Бойко Наталія, радник прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, - це ще один член наглядової ради НАК "Нафтогаз України", яка оголосила демарш після призначення  Вітренка. Втім, Бойко не залишалася довго незадіяною, і листопаді потрапила до наглядової ради націоналізованої компанії "Укрнафта". 

Нагадаємо, 23 січня заступник Єрмака Тимошенко написав заяву про відставку. На його посаду планують призначити голову військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу.

Нафтогазуряд

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