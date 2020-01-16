Уряд розкрив свою економічну стратегію: як досягнуть швидкого зростання ВВП?

Також серед пріоритетів роботи уряду - здешевлення кредитів для бізнесу (програма кредитів під 5-9% річних, яка запрацює з 1 лютого 2020 року). Разом з цим, інвесторам запропонують преференції - податкові та фінансові

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов повідомив економічну стратегію уряду, спрямовану на пришвидшення темпів економічного зростання.

За словами міністра, забезпечити економічне зростання України мають структурні реформи, повідомляє "Громадське".

"Короткострокове зростання прийде через збільшення внутрішніх та зовнішніх інвестицій. Середньо та довгострокове зростання забезпечується структурними реформами. Перш за все, в трьох ключових напрямках - ринок праці, ринок капіталу та ринок землі", - написав Милованов у Facebook.

Критично важливими міністр назвав реформи правоохоронних органів та судів. Крім цього, Милованов поклав великі надії на анонсовану раніше податкову реформу.

"Ми плануємо провести податкову реформу з метою стимулювання розвитку бізнесу, підвищення зарплат та інвестицій. І я особисто сподіваюсь на значне пом’якшення монетарної політики - зниження облікової ставки НБУ, тощо. Це дозволить знизити вартість кредитів для бізнесу", - додав міністр.

Також серед пріоритетів роботи уряду - здешевлення кредитів для бізнесу (програма кредитів під 5-9% річних, яка запрацює з 1 лютого 2020 року). Разом з цим, інвесторам запропонують преференції - податкові та фінансові.

Крім цього, в уряді планують запустити експортне кредитне агентство (надаватиме кредити експортерам для виходу на нові ринки), провести дерегуляцію ринків, провести приватизацію, знизити бар'єри для міжнародної торгівлі тощо.

"Це все потрібно було зробити 20 років назад і тоді б ми сьогодні мали успішну країну. Ми діємо швидко і це не подобається багатьом", - додав Милованов.

Нагадаємо, що Мінекономіки поліпшило оцінку зростання ВВП у 2019 році з 2,8% до 3,5%.