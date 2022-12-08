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Уряд схвалив стратегію забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків

Кабінетом міністрів України схвалено Державну стратегію забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року.
Уряд схвалив стратегію забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків Фото: wikimapia.org

Про це повідомляє Урядовий портал.

"12 серпня Урядом схвалено Державну стратегію забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року та затверджено операційний план з її реалізації на 2022–2024 роки", - йдеться у повідомленні.

Урядовці зазначають, що стратегія - це комплексний документ, який визначає пріоритетні напрями для зменшення гендерної нерівності в усіх сферах життєдіяльності суспільства й зосереджує увагу на чотирьох стратегічних цілях:

  • ефективному та злагодженому функціонуванню механізму забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків;
  • ефективній протидії усім формам насильства;
  • забезпеченню жінкам та чоловікам рівних прав та можливостей людського розвитку у сфері освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури та спорту, тощо;
  • забезпеченню рівної участі жінок та чоловіків у різних сферах економічної діяльності.

Нагадаємо, до Дня молоді Міністерство культури та інформаційної політики разом із національним проєктом "Фільтр" підготувало триденний інтенсив "Фільтруй та змінюй: курс з розвитку критичного мислення".

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12 08 2022 17:13
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