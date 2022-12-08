CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКабінетом міністрів України схвалено Державну стратегію забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд схвалив стратегію забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків
Фото: wikimapia.org
Про це повідомляє Урядовий портал.
"12 серпня Урядом схвалено Державну стратегію забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року та затверджено операційний план з її реалізації на 2022–2024 роки", - йдеться у повідомленні.
Урядовці зазначають, що стратегія - це комплексний документ, який визначає пріоритетні напрями для зменшення гендерної нерівності в усіх сферах життєдіяльності суспільства й зосереджує увагу на чотирьох стратегічних цілях:
- ефективному та злагодженому функціонуванню механізму забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків;
- ефективній протидії усім формам насильства;
- забезпеченню жінкам та чоловікам рівних прав та можливостей людського розвитку у сфері освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури та спорту, тощо;
- забезпеченню рівної участі жінок та чоловіків у різних сферах економічної діяльності.
Нагадаємо, до Дня молоді Міністерство культури та інформаційної політики разом із національним проєктом "Фільтр" підготувало триденний інтенсив "Фільтруй та змінюй: курс з розвитку критичного мислення".
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