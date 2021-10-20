Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

Уряд схвалив постанову, яка дозволить проводити трансплантацію кінцівок військовим

Зараз таку процедуру в Україні не роблять
Кабінет міністрів схвалив постанову, яка дозволить здійснювати трансплантацію кінцівок учасникам війни на Донбасі.
Уряд схвалив постанову, яка дозволить проводити трансплантацію кінцівок військовим Фото: shenanitims.wordpress.com

Відповідний документ схвалили на засіданні уряду, повідомляє Громадське.

Постанова передбачає зміни до правил перевезення анатомічних матеріалів людини в межах України, ввезення таких матеріалів на митну територію України та вивезення їх за межі нашої митної території.

Як ідеться у пояснювальній записці, ця постанова має забезпечити проведення трансплантацій кінцівок людям, які втратили кінцівки унаслідок бойових дій, а також дозволить українським лікарям здобути досвід проведення таких операцій для їхнього здійснення в Україні.

Унаслідок війни на Донбасі приблизно 1200 людей втратили кінцівки та потребують проведення трансплантації.

Автори постанови пояснюють, що інші країни світу через дефіцит донорів зазвичай проводять трансплантації кінцівок лише для своїх громадян, тому старт цієї процедури важливий для України.

Нагадаємо, що відкриття Центру трансплантації кісткового мозку в Національному інституті раку (НІР) дасть змогу проводити більш як 100 алогенних трансплантацій на рік, вважає в.о. директора НІР Олександр Яцина.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 10 2021 17:04
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.