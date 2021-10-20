Уряд схвалив постанову, яка дозволить проводити трансплантацію кінцівок військовим

Зараз таку процедуру в Україні не роблять

Кабінет міністрів схвалив постанову, яка дозволить здійснювати трансплантацію кінцівок учасникам війни на Донбасі.

Відповідний документ схвалили на засіданні уряду, повідомляє Громадське.

Постанова передбачає зміни до правил перевезення анатомічних матеріалів людини в межах України, ввезення таких матеріалів на митну територію України та вивезення їх за межі нашої митної території.

Як ідеться у пояснювальній записці, ця постанова має забезпечити проведення трансплантацій кінцівок людям, які втратили кінцівки унаслідок бойових дій, а також дозволить українським лікарям здобути досвід проведення таких операцій для їхнього здійснення в Україні.

Унаслідок війни на Донбасі приблизно 1200 людей втратили кінцівки та потребують проведення трансплантації.

Автори постанови пояснюють, що інші країни світу через дефіцит донорів зазвичай проводять трансплантації кінцівок лише для своїх громадян, тому старт цієї процедури важливий для України.

Нагадаємо, що відкриття Центру трансплантації кісткового мозку в Національному інституті раку (НІР) дасть змогу проводити більш як 100 алогенних трансплантацій на рік, вважає в.о. директора НІР Олександр Яцина.