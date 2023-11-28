Уряд схвалив проєкт плану реформ для вступу України в НАТО
Мова йде про документ, який визначає критерії відповідності України членству в НАТО.
Про це йдеться на урядовому сайті.
"Головна мета - підготовка України до членства в Північноатлантичному Альянсі шляхом підвищення обороноздатності як майбутнього союзника Альянсу. Всі зміни розроблені із врахуванням умов повномасштабного вторгнення росії", - йдеться на сайті.
Проєкт програми містить 5 розділів:
-
політичні та економічні питання,
-
оборонні та військові питання,
-
ресурсні питання,
-
питання безпеки
-
правові питання.
Політична складова була узгоджена з зобов’язаннями Києва стосовно вступу до Європейського Союзу.
"Адаптована РНП є максимально стислою та практичною, сфокусованою на реформах у секторі безпеки і оборони. У сфері демократичних трансформації чітко зафіксовано посилання на завдання, які Україна виконує на шляху європейської інтеграції", - заявила віцепрем’єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
Вона додала, що проєкт представлять в цю середу на засіданні Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.
"Реалізації цілей РНП сприятимуть проєкти технічної і дорадчої підтримки в межах Комплексного пакету допомоги НАТО для України", - розказали в Кабміні.
Нагадаємо, що сьогодні в Брюсселі починається зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, де Альянс має підтвердити довгострокову підтримку України і в середу пройде перше засідання Ради Україна - НАТО на рівні міністрів закордонних справ.