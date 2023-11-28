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Уряд схвалив проєкт плану реформ для вступу України в НАТО

28 листопада 2023, 18:35
Уряд схвалив проєкт плану реформ для вступу України в НАТО
Фото: Associated Press/East News
Комісія з питань координації євроатлантичної інтеграції схвалила проєкт адаптованої Річної національної програми на наступний рік.

Мова йде про документ, який визначає критерії відповідності України членству в НАТО. 

Про це йдеться на урядовому сайті.

"Головна мета - підготовка України до членства в Північноатлантичному Альянсі шляхом підвищення обороноздатності як майбутнього союзника Альянсу. Всі зміни розроблені із врахуванням умов повномасштабного вторгнення росії", - йдеться на сайті. 

Проєкт програми містить 5 розділів: 

  • політичні та економічні питання, 

  • оборонні та військові питання, 

  • ресурсні питання, 

  • питання безпеки 

  • правові питання. 

Політична складова була узгоджена з зобов’язаннями Києва стосовно вступу до Європейського Союзу.

"Адаптована РНП є максимально стислою та практичною, сфокусованою на реформах у секторі безпеки і оборони. У сфері демократичних трансформації чітко зафіксовано посилання на завдання, які Україна виконує на шляху європейської інтеграції", - заявила віцепрем’єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Вона додала, що проєкт представлять в цю  середу на засіданні Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

"Реалізації цілей РНП сприятимуть проєкти технічної і дорадчої підтримки в межах Комплексного пакету допомоги НАТО для України", - розказали в Кабміні.

Нагадаємо, що сьогодні в Брюсселі починається зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, де Альянс має підтвердити довгострокову підтримку України і в середу пройде перше засідання Ради Україна - НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

 
НАТОУкраїнапроєкт

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