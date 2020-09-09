Уряд схвалив проєкт угоди з Іспанією про митну співпрацю

"У проекті угоди визначено механізм обміну інформацією для надання митними органами України та Іспанії взаємної допомоги"

Кабінет міністрів схвалив проєкт угоди між Україною та Іспанією про співпрацю та взаємодопомогу у митних справах.

Проєкт угоди підготували Мінфін та Державна митна служба, повідомляє "Економічна правда". Її мета - налагодити співпрацю між митними органами України та Іспанії для виявлення і припинення митних правопорушень та створення безпечних умов для міжнародної торгівлі.

"У проекті угоди визначено механізм обміну інформацією для надання митними органами України та Іспанії взаємної допомоги.

Зокрема, передбачається обмін інформацією щодо правильного застосування митного законодавства та суттєвих змін у ньому, правильного нарахування мита, у тому числі визначення митної вартості, класифікації та країни походження товарів, а також стосовно попередження, розслідування та протидії порушенням", - зазначають у повідомленні.

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