Шмигаль просить Німеччину швидше "відкрити небо" Європи для України
"Ми розуміємо труднощі, але готові докласти максимальних зусиль для підписання цього документу. Це стало б конкретним інструментом сприяння відновленню авіаційного сектора, який серйозно постраждав від пандемії як в Україні, так і в ЄС", - сказав Шмигаль, пише "Економічна правда".
Голова уряду також підкреслив, що Кабмін планує до кінця місяця підписати з Федеральним міністерством економіки і енергетики Німеччини спільну заяву про початок співпраці в сфері енергетики.
"Очікуємо в рамках такого партнерства також підтримки Німеччини в питанні трансформації вугільних регіонів України", - зазначив прем'єр.
Також наголошується, що уряд України вже розпочав підготовку річної національної програми на 2021 рік, де особлива увага буде приділена переведенню сектора безпеки і оборони України на стандарти НАТО.
Сторони обговорили питання проведення четвертого українсько-німецького економічного форуму в Берліні в 2021 році.
"Досвід трьох попередніх форумів показав, що такі заходи за участю вищих посадових осіб обох країн надають потужні імпульси для побудови двосторонньої довіри", - зазначив Шмигаль.
Він підкреслив, що Угода про асоціацію з ЄС залишається одним з основних інструментів впровадження системних змін в Україні.
"Зараз за дорученням президента уряд готує концепцію поновлення Угоди, щоб вона відповідала рівню наших відносин з ЄС. Уряд має намір враховувати інтереси українського бізнесу, який прагне більш широко використовувати можливості поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС", - сказав Шмигаль, додавши, що напрацьовані пропозиції Україна планує представити ЄС під час засідання Ради асоціації в грудні поточного року.
Зі свого боку Маас зазначив, що Німеччина буде і надалі підтримувати Україну в рамках Нормандського формату, а також продовжить допомагати з впровадженням європейських реформ в Україні.
Він також зазначив, що Німеччина готова надати всебічну підтримку Україні під час свого головування в Раді ЄС, яка триватиме до кінця 2020 року.
Нагадаємо, що Єврокомісія схвалила пакет пропозицій для посилення торгівлі з Україною
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Аваков: ми готові забезпечити чесні і прозорі вибори
- ВІДЕО Навального госпіталізували з отруєнням
- ВІДЕО Тіхановська записала ще одне відеозвернення
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі