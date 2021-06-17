Уряд скасував заборону на в'їзд до України з Індії

З документа виключено пункт про те, що забороняється перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без громадянства, які прибули з Республіки Індія або перебували на її території не менше семи днів протягом останніх 14 днів

Кабінет Міністрів України скасував обмеження на в'їзд на територію України для осіб, які прибувають із Індії, яка діяла з 2 травня.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у постанові №611, яку оприлюднено на Урядовому порталі.

З документа виключено пункт про те, що забороняється перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без громадянства, які прибули з Республіки Індія або перебували на її території не менше семи днів протягом останніх 14 днів.

Як повідомлялося раніше, уряд України заборонив перетин державного кордону з 00 годин 2 травня іноземцям та особам без громадянства, які прибули з республіки Індія або перебували на її території упродовж не менше 7 днів протягом останніх 14 днів.

16 червня уряд продовжив карантин в Україні до 31 серпня 2021 року, при цьому на всій території країни встановлюється зелений рівень епідемічної небезпеки.

При зеленому рівні епідемічної небезпеки в Україні перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним для громадян України або іноземців з посвідкою на постійне проживання. Так само безперешкодно громадяни України можуть перетинати КПВВ.