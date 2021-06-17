НОВИНИКабінет Міністрів України скасував обмеження на в'їзд на територію України для осіб, які прибувають із Індії, яка діяла з 2 травня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд скасував заборону на в'їзд до України з Індії
З документа виключено пункт про те, що забороняється перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без громадянства, які прибули з Республіки Індія або перебували на її території не менше семи днів протягом останніх 14 днів
Фото: dpa
Як передає Укрінформ, про це йдеться у постанові №611, яку оприлюднено на Урядовому порталі.
З документа виключено пункт про те, що забороняється перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без громадянства, які прибули з Республіки Індія або перебували на її території не менше семи днів протягом останніх 14 днів.
Як повідомлялося раніше, уряд України заборонив перетин державного кордону з 00 годин 2 травня іноземцям та особам без громадянства, які прибули з республіки Індія або перебували на її території упродовж не менше 7 днів протягом останніх 14 днів.
16 червня уряд продовжив карантин в Україні до 31 серпня 2021 року, при цьому на всій території країни встановлюється зелений рівень епідемічної небезпеки.
При зеленому рівні епідемічної небезпеки в Україні перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним для громадян України або іноземців з посвідкою на постійне проживання. Так само безперешкодно громадяни України можуть перетинати КПВВ.
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17 06 2021 16:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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