Всі області України в "зеленій" зоні карантину: ситуація в регіонах

В Україні станом на ранок 10 червня всі області перебувають в "зеленій" зоні карантину. Рівень захворюваності на коронавірус знижується в усіх областях, порівняно із попередніми показниками.

При цьому цей показник дещо перевищує норму в п'яти регіонах, повідомляє "РБК-Україна".

Так, норма рівня захворюваності становить 75 на 100 тисяч населення. У Києві цей показник - 161, у Запорізькій області - 91, Київській - 102, Миколаївській - 109, Рівненській - 110, Черкаській - 77.

Фото: РБК-Україна

Нагадаємо, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (216), Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях.