CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні станом на ранок 10 червня всі області перебувають в "зеленій" зоні карантину. Рівень захворюваності на коронавірус знижується в усіх областях, порівняно із попередніми показниками.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Всі області України в "зеленій" зоні карантину: ситуація в регіонах
При цьому цей показник дещо перевищує норму в п'яти регіонах, повідомляє "РБК-Україна".
Так, норма рівня захворюваності становить 75 на 100 тисяч населення. У Києві цей показник - 161, у Запорізькій області - 91, Київській - 102, Миколаївській - 109, Рівненській - 110, Черкаській - 77.
Фото: РБК-Україна
Нагадаємо, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (216), Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях.
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10 06 2021 12:05 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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