В Україні зафіксовано 1 785 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (216), Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 216 випадків;
Вінницька область - 54 випадки;
Волинська область - 63 випадки;
Дніпропетровська область - 119 випадків;
Донецька область - 63 випадки;
Житомирська область - 68 випадків;
Закарпатська область - 26 випадків;
Запорізька область - 33 випадки;
Івано-Франківська область - 44 випадки;
Київська область - 102 випадки;
Кіровоградська область - 17 випадків;
Луганська область - 27 випадків;
Львівська область - 128 випадків;
Миколаївська область - 53 випадки;
Одеська область - 63 випадки;
Полтавська область - 75 випадків;
Рівненська область - 88 випадків;
Сумська область - 63 випадки;
Тернопільська область - 42 випадки;
Харківська область - 128 випадків;
Херсонська область - 67 випадків;
Хмельницька область - 59 випадків;
Черкаська область - 70 випадків;
Чернівецька область - 27 випадків;
Чернігівська область - 90 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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