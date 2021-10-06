Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

В Україні зафіксовано ​​1 785 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За минулу добу одужало - 6 513 осіб, летальних випадків - 97
В Україні 10 червня (станом на 9:00) зафіксовано 2 219 824 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 2 115 197 осіб, летальних випадків - 51 507.
В Україні зафіксовано ​​1 785 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Детектор медіа

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (216), Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях.            

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 216 випадків;

Вінницька область - 54 випадки;

Волинська область - 63 випадки;

Дніпропетровська область - 119 випадків;

Донецька область - 63 випадки;

Житомирська область - 68 випадків;

Закарпатська область - 26 випадків;

Запорізька область - 33 випадки;

Івано-Франківська область - 44 випадки;

Київська область - 102 випадки;

Кіровоградська область - 17 випадків;

Луганська область - 27 випадків;

Львівська область - 128 випадків;

Миколаївська область - 53 випадки;

Одеська область - 63 випадки;

Полтавська область - 75 випадків;

Рівненська область - 88 випадків;

Сумська область - 63 випадки;

Тернопільська область - 42 випадки;

Харківська область - 128 випадків;

Херсонська область - 67 випадків;

Хмельницька область - 59 випадків;

Черкаська область - 70 випадків;

Чернівецька область - 27 випадків;

Чернігівська область - 90 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 06 2021 09:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.