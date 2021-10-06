В Україні зафіксовано ​​1 785 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За минулу добу одужало - 6 513 осіб, летальних випадків - 97

В Україні 10 червня (станом на 9:00) зафіксовано 2 219 824 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 2 115 197 осіб, летальних випадків - 51 507.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (216), Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 216 випадків; Вінницька область - 54 випадки; Волинська область - 63 випадки; Дніпропетровська область - 119 випадків; Донецька область - 63 випадки; Житомирська область - 68 випадків; Закарпатська область - 26 випадків; Запорізька область - 33 випадки; Івано-Франківська область - 44 випадки; Київська область - 102 випадки; Кіровоградська область - 17 випадків; Луганська область - 27 випадків; Львівська область - 128 випадків; Миколаївська область - 53 випадки; Одеська область - 63 випадки; Полтавська область - 75 випадків; Рівненська область - 88 випадків; Сумська область - 63 випадки; Тернопільська область - 42 випадки; Харківська область - 128 випадків; Херсонська область - 67 випадків; Хмельницька область - 59 випадків; Черкаська область - 70 випадків; Чернівецька область - 27 випадків; Чернігівська область - 90 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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