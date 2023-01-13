Уряд створить держагентство з відбудови інфраструктури

В Україні з'явиться Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Це дозволить оптимізувати робочі процеси під час відбудови житла, що було пошкоджене в результаті російської агресії.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

За словами Шмигаля, вчора в Ірпені анонсували відновлення перших 18-и багатоквартирних будинків, які будуть відбудовані за рахунок коштів платформи United24.

"Це початок масштабної роботи з відбудови житла, яку ми будемо проводити по всій країні", – сказав прем'єр.

Він пояснив, що для відновлення пошкодженої під час повномаштабного російського вторгнення інфраструктури уряд на базі Державного агентства інфраструктурних проєктів та Державного агентства автомобільних доріг створює додатково нову структуру – Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Шмигаль наголосив, що це дозволить оптимізувати робочі процеси, уникнути хаотичності у плануванні та реалізації проєктів.

"Вже зараз ми знаємо джерела надходження 110 млрд грн на відбудову цього року. Водночас ми розраховуємо, що нам вдасться акумулювати в 6 разів більше коштів, аби уже в 2023-у відновити якнайбільше інфраструктури та житла українців", – підкреслив він.

Раніше повідомлялось, що Кабмін скасував онлайн-аукціони в Prozorro на час дії воєнного стану.