Уряд України розпочинає широке обговорення Національної економічної стратегії-2030

Кабінет Міністрів України анонсував проведення широкого обговорення напрацювань Національної економічної стратегії-2030 з 22 січня по 10 лютого поточного року.

"З 22 січня до 10 лютого у Кабінеті Міністрів відбуватиметься широке обговорення напрацювань Національної економічної стратегії-2030, яку розробляє робоча група Кабінету Міністрів України на платформі Центру економічного відновлення", - йдеться в повідомленні прес-служби уряду, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що під час публічних заходів за участю представників уряду, Верховної Ради та Офісу президента відбудеться публічне представлення ключових ідей стратегії та обговорення шляхів її здійснення. Ключова мета заходів - за результатами обговорення розробити та подати на розгляд Кабміну проект рішення уряду щодо формування економічної політики до 2030 року, обговорити пріоритетні заходи в Плані дій уряду на 2021-2023 роки та перелік пріоритетних законів, що мають бути ухвалені Верховною Радою протягом наступних трьох років.

Тематика обговорення протягом запланованих зустрічей: інвестиційна привабливість, ринки капіталу та макроекономічна стабільність; підтримка креативних індустрій та індустрії гостинності; розвиток підприємницької культури та регуляторна політика; розвиток енергетичного сектору, видобувна промисловість і ефективний захист довкілля; промисловість, транспорт та інфраструктура; міжнародна економічна політика й торгівля (Експортно-кредитне агентство), цифрова економіка та інформаційно-комп'ютерні технології; управління державною і комунальною власністю; реінтеграція тимчасово окупованих територій України; розвиток агросектору.

"Національна економічна стратегія - це головні вектори, за якими розвиватиметься економіка України у найближчі 10 років: стимули для промисловості, агросектору, видобування, IT та R&D, інфраструктури та внутрішніх перевезень, енергетичного сектору. Процес створення НЕС-2030 був безпрецедентно відкритим та прозорим. Над документом працювали близько 400 фахівців з різних сфер - і бізнесу, і відомих аналітичних центрів, think tanks, неурядових організацій, державних органів тощо", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: ЄС продовжить співпрацю з Україною незалежно від ймовірної відставки уряду - посол Євросоюзу