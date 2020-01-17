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ЄС продовжить співпрацю з Україною незалежно від ймовірної відставки уряду - посол Євросоюзу

Він уточнив, що новини про прохання про відставку прем’єр-міністра не вплинуть на відносини й засяг співпраці між ЄС та українським урядом
Європейський Союз налаштований і далі співпрацювати з урядом України незалежно від того, чи відбудеться відставка чинного його складу.
ЄС продовжить співпрацю з Україною незалежно від ймовірної відставки уряду - посол Євросоюзу Фото: "Європейська правда"

Про це в ексклюзивному коментарі hromadske повідомив посол ЄС в Україні Матті Маасікас, повідомляє "Громадське".

"Ми маємо - і я особисто маю - дуже гарні робочі відносини з урядом, і з окремими міністрами. І в якому б напрямку не розвивалися політичні події, співпраця з урядом України триватиме й надалі", - сказав посол.

Він уточнив, що новини про прохання про відставку прем’єр-міністра не вплинуть на відносини й засяг співпраці між ЄС та українським урядом.

"Внутрішня політика - це внутрішня політика. І в демократичній державі це має велике значення. Щось може статися буквально за одну ніч. І це є лише підтвердженням життєздатності української демократії", -  зазначив Маасікас.

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17 01 2020 13:35
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