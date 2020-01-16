Трамп не є причиною похолодання у стосунках ЄС та США - Меркель
Відносини між США і Євросоюзом охололи не через персону американського президента Дональда Трампа, це сталося через цілий комплекс причин.
Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
"Я думаю, що є структурні причини. Стався зсув, і колишній президент США Барак Обама вже говорив про азійський вектор, якщо дивитися з точки зору США. Це також означає, що Європа більше не знаходиться, так би мовити, в центрі світових подій ... Орієнтація Сполучених Штатів на Європу знижується - це буде мати місце при будь-якому президентові", - сказала Меркель.
Водночас вона заявила, що Трамп мав рацію, кажучи, що такі організації, як Всесвітня торгова організація і Організація Об'єднаних Націй, потребують реформ.
Меркель також натякнула, що Німеччина може дозволити китайському технологічному гіганту Huawei увійти в свою мережу зв'язку 5G, що явно не піде на користь відносин з США.
Вона визнала, що Німеччина повинна посилити свої вимоги до безпеки для телекомунікаційних провайдерів і забезпечити, щоб вона спиралася на різноманітну сферу постачальників, "щоб ми ніколи не залежали від однієї фірми", але додала: "Я думаю, що неправильно просто виключати кого-небудь".
США раніше дали зрозуміти, що участь Huawei в німецькій мережі може мати серйозні наслідки для майбутнього обміну розвідданими між Берліном і Вашингтоном.
Нагадаємо, що Штати можуть зупинити цивільну програму використання дронів.
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