Трамп не є причиною похолодання у стосунках ЄС та США - Меркель

Водночас вона заявила, що Трамп мав рацію, кажучи, що такі організації, як Всесвітня торгова організація і Організація Об'єднаних Націй, потребують реформ

"Я думаю, що є структурні причини. Стався зсув, і колишній президент США Барак Обама вже говорив про азійський вектор, якщо дивитися з точки зору США. Це також означає, що Європа більше не знаходиться, так би мовити, в центрі світових подій ... Орієнтація Сполучених Штатів на Європу знижується - це буде мати місце при будь-якому президентові", - сказала Меркель.

Відносини між США і Євросоюзом охололи не через персону американського президента Дональда Трампа, це сталося через цілий комплекс причин.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Я думаю, що є структурні причини. Стався зсув, і колишній президент США Барак Обама вже говорив про азійський вектор, якщо дивитися з точки зору США. Це також означає, що Європа більше не знаходиться, так би мовити, в центрі світових подій ... Орієнтація Сполучених Штатів на Європу знижується - це буде мати місце при будь-якому президентові", - сказала Меркель.

Водночас вона заявила, що Трамп мав рацію, кажучи, що такі організації, як Всесвітня торгова організація і Організація Об'єднаних Націй, потребують реформ.

Меркель також натякнула, що Німеччина може дозволити китайському технологічному гіганту Huawei увійти в свою мережу зв'язку 5G, що явно не піде на користь відносин з США.

Вона визнала, що Німеччина повинна посилити свої вимоги до безпеки для телекомунікаційних провайдерів і забезпечити, щоб вона спиралася на різноманітну сферу постачальників, "щоб ми ніколи не залежали від однієї фірми", але додала: "Я думаю, що неправильно просто виключати кого-небудь".

США раніше дали зрозуміти, що участь Huawei в німецькій мережі може мати серйозні наслідки для майбутнього обміну розвідданими між Берліном і Вашингтоном.

Нагадаємо, що Штати можуть зупинити цивільну програму використання дронів.