Уряд України ухвалив підписання угоди про надра із США

Раніше ми писали про деталі цієї угоди.

Сьогодні, 26 лютого, Кабінет міністрів України схвалив рішення, яке потрібне для підписання угоди між Україною і США про використання корисних копалин.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Сьогодні уряд ухвалює рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та Сполученими Штатами", - заявив голова українського уряду.

Прем'єр додав, що президент України представив бачення справедливого миру у своєму плані перемоги.

"Це гарантії безпеки, це підтримка фронту, пакет стримування, це використання стратегічного економічного потенціалу України, це повоєнний захист Європи. Усі пункти мають працювати у комплексі і тоді матимемо результат", - сказав Шмигаль.

За словами політика, скоро Україна підпише з США угоду про створення інвестиційного фонду відновлення. Це буде важливим кроком у рамках плану перемоги.

Також прем'єр звернув увагу, що в результаті роботи переговорних команд угода стала "значно кращою".

Так,дв окументі немає мови про "500 млрд доларів боргу" і несправедливого пункту про те, що за кожен 1 долар нової допомоги Україні вона має повернути 2 долари.

Крім того, немає умови, що фонд належатиме лише США, йдеться про спільне управління - України та США.