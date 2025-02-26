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Уряд України ухвалив підписання угоди про надра із США

26 лютого 2025, 19:43
Уряд України ухвалив підписання угоди про надра із США
Фото: wikimapia.org
Раніше ми писали про деталі цієї угоди.

Сьогодні, 26 лютого, Кабінет міністрів України схвалив рішення, яке потрібне для підписання угоди між Україною і США про використання корисних копалин.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Сьогодні уряд ухвалює рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та Сполученими Штатами", - заявив голова українського уряду.

Прем'єр додав, що президент України представив бачення справедливого миру у своєму плані перемоги.

"Це гарантії безпеки, це підтримка фронту, пакет стримування, це використання стратегічного економічного потенціалу України, це повоєнний захист Європи. Усі пункти мають працювати у комплексі і тоді матимемо результат", - сказав Шмигаль.

За словами політика, скоро Україна підпише з США угоду про створення інвестиційного фонду відновлення. Це буде важливим кроком у рамках плану перемоги.

Також прем'єр звернув увагу, що в результаті роботи переговорних команд угода стала "значно кращою".

Так,дв окументі немає мови про "500 млрд доларів боргу" і  несправедливого пункту про те, що за кожен 1 долар нової допомоги Україні вона має повернути 2 долари.

Крім того, немає умови, що фонд належатиме лише США, йдеться про спільне управління - України та США.

 

СШАУкраїнаугода

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