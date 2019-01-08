Уряд Великої Британії додатково виділив два мільярди фунтів на "жорсткий" Brexit
Таким чином британський уряд подвоїв раніше виділену суму, повідомляє агентство Bloomberg.
Згідно з інформацією, рішення про виділення додаткових коштів ухвалив новопризначений міністр фінансів Саджид Джавід. Половина грошей піде на поліпшення прикордонної та митної інфраструктури т забезпечення доступу до критично важливих медичних товарів. Інші кошти за необхідності будуть надані урядовим департаментам.
Повідомляється, що цьогоріч на Brexit виділили вже 4,3 мільярда фунтів, а загальна сума сягнула 6,3 мільярда фунтів стерлінгів.
Нагадаємо, що колишній глава МЗС Британії та новообраний лідер Консервативної партії Борис Джонсон офіційно став новим прем'єр-міністром країни. Він обійняв посаду глави уряду після того, як на зустрічі в Букінгемському палаці Єлизавета ІІ попросила його сформувати новий склад уряду.
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