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Уряд Великої Британії додатково виділив два мільярди фунтів на "жорсткий" Brexit

Згідно з інформацією, рішення про виділення додаткових коштів ухвалив новопризначений міністр фінансів Саджид Джавід
Уряд Великої Британії виділив додаткові 2,1 мільярда фунтів стерлінгів (2,6 мільярда доларів) на підготовку до виходу країни з Європейського Союзу без угоди.
Уряд Великої Британії додатково виділив два мільярди фунтів на "жорсткий" Brexit Фото: gettyimages.com

Таким чином британський уряд подвоїв раніше виділену суму, повідомляє агентство Bloomberg.

Згідно з інформацією, рішення про виділення додаткових коштів ухвалив новопризначений міністр фінансів Саджид Джавід. Половина грошей піде на поліпшення прикордонної та митної інфраструктури т забезпечення доступу до критично важливих медичних товарів. Інші кошти за необхідності будуть надані урядовим департаментам.

Повідомляється, що цьогоріч на Brexit виділили вже 4,3 мільярда фунтів, а загальна сума сягнула 6,3 мільярда фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, що колишній глава МЗС Британії та новообраний лідер Консервативної партії Борис Джонсон офіційно став новим прем'єр-міністром країни. Він обійняв посаду глави уряду після того, як на зустрічі в Букінгемському палаці Єлизавета ІІ попросила його сформувати новий склад уряду.

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