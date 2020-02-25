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Уряд відновить посаду головного державного санітарного лікаря - МОЗ

Про це в етері програми "Свобода слова" на ICTV розповів заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко
Кабінет міністрів планує відновити посаду головного державного санітарного лікаря - до цього часу його обов'язки буде виконувати заступник міністра охорони здоров'я.
Уряд відновить посаду головного державного санітарного лікаря - МОЗ Фото: moz.gov.ua

Про це в етері програми "Свобода слова" на ICTV розповів заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє "Громадське".

"Стосовно того, хто має ухвалювати рішення і які рішення, коли міністр перебуває в обсервації, хочу сказати, що у свій час, коли є загроза виникнення епідемії, більшість питань лягає, все ж таки, на головного державного санітарного лікаря в країні. Ця посада була у свій час ліквідована", - зазначив він.

Водночас заступник міністра охорони здоров'я уточнив, що незабаром уряд планує відновити цю посаду.

"Найближчим часом буде покладено функції головного державного санітарного лікаря на заступника міністра. І я думаю, що система буде працювати чітко і якісно", - додав Ляшко.

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25 02 2020 09:00
ТЕГИ: МОЗ, Україна
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