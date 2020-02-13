МОЗ представило парламенту Стратегію протиракової боротьби

"Сьогодні міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька представила проект Національної стратегії контролю онкологічних захворювань до 2030 року. Стратегія визначатиме пріоритетні напрями роботи МОЗ України для зниження рівня захворюваності на рак", - йдеться в повідомленні на сторінці міністерства у Facebook у середу ввечері.

Міністерство охорони здоров'я України представило Верховній Раді Стратегію протиракової боротьби, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька представила проект Національної стратегії контролю онкологічних захворювань до 2030 року. Стратегія визначатиме пріоритетні напрями роботи МОЗ України для зниження рівня захворюваності на рак", - йдеться в повідомленні на сторінці міністерства у Facebook у середу ввечері.

Для досягнення визначених завдань Нацстратегія передбачає декілька важливих напрямів роботи міністерства: профілактику та поінформованість щодо онкологічних захворювань серед населення; раннє виявлення; реабілітацію, догляд і паліативну допомогу онкохворим; інформаційні системи збору, реєстрації та моніторингу; підвищення кваліфікації лікарів і молодшого медичного персоналу; стимулювання наукових досліджень; лікування онкохворих дітей.

"Ще одна мета, не менш важлива, це створення умов для якісного лікування онкології у дітей. Це ті самі маршрути, максимально комфортна допомога дітям та їхнім родинам, а також запуск неспоріднених трансплантацій гомеопатичних стовбурових клітин на базі "Охматдиту", - сказала Скалецька під час парламентських слухань у середу.

Міністр також додала, що кошти держбюджету не мають бути єдиним джерелом фінансування.

"Ми бачимо, що є приватні кошти, які не надходять офіційно, але потрібно, щоб вони надходили офіційно на рахунки лікарень, щоб лікарні могли розвиватися. Ми бачимо, що є медичні страхові компанії, є міжнародні кошти. Всі ресурси, всі фінанси в цій галузі мають працювати, не дублювати один одного, а використовуватися ефективно. Ми намагатимемося будувати таку прозору картину, яка буде зрозуміла всім", - сказала вона.

Скалецька також наголосила, що впровадження стратегії має також входити в обов'язки місцевої влади.

"Місцева влада як власник більшості медзакладів не вкладає гроші, не розвиває і вважає, що це не її зона відповідальності... Місцеві бюджети, місцеві програми, закупівля обладнання - це можливості місцевої влади", - додала міністр.

Як повідомлялося, 4 лютого заступник міністра охорони здоров'я Андрій Семиволос повідомив, що стратегія розроблялася протягом трьох місяців із залученням експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

"Наша робоча група, яка працює над цією стратегією вже третій місяць, була розділена за декількома напрямами і нині усі ці напрацювання остаточно оформлюються з експертами ВООЗ. Усі наші майбутні напрацювання були затверджені в європейському підрозділі в Копенгагені на робочій зустрічі з міністром і керівництвом європейського відділу ВООЗ", - сказав він.

Заступник міністра наголосив, що сьогодні "дитяча онкологія в Україні забезпечена (лікарськими засобами та медвиробами - ІФ) на 100%, є дефіцит щодо забезпечення дорослого населення", але створене держпідприємство "Медичні закупівлі України" незабаром перебере на себе функції центральної закупівельної організації та супроводжуватиме закупівлю лікзасобів для попередження і лікування онкозахворювань.