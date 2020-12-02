Уряд має готуватися до можливого поширення коронавірусу - експерти

В Україні є лише чотири лабораторії, які займаються запобіганням поширенню інфекцій

"Нація має розуміти, що є партнери надурядові, як ВООЗ, а є місцева підготовка національна, й вона повинна бути на найвищому рівні. У США, наприклад, CDC уже два тижні тому заявила, що розглядає коронавірус як пандемію, яка вже розпочалася", - сказав інфекціоніст.

Уряд має готуватися до можливого поширення нового коронавірусу COVID-19 на території України, вважає екс-директор лабораторії Одеського протичумного інституту Сергій Поздняков, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Експерт також зазначив, що в Україні є лише чотири лабораторії, які займаються запобіганням поширенню інфекцій. Однак такі лабораторії, які в майбутньому зможуть займатися коронавірусом, необхідно будувати в регіональних центрах.

"Мережу лабораторій необхідно розвивати. Але, на жаль, в країні не ті можливості, щоб дозволити будувати їх у кожній області. Тому є сенс створити регіональні лабораторії, наприклад у Києві, в Харкові, у Львові, в Одесі. Обладнати їх повністю тим, що необхідно. В кожній області будувати лабораторію занадто дорого. Навіть країни, які мають таку можливість, ідуть шляхом створення регіональних лабораторій. І, крім того, підготовка персоналу та відповідне обладнання", - сказав він на прес-конференції в Києві в середу.

Експерт також наголосив на проблемі дефіциту захисних масок.

У свою чергу інфекціоніст, засновник Revival Institute for Future Вадим Арістов зазначив, що ситуацію, доки вірус не проник на територію країни, уряд відпрацьовує добре, проте в разі поширення коронавірусу необхідні злагоджені дії.

"Наскільки ми готові - зараз особливий рік, рік, коли має розпочатися другий етап реформи, й це фактор, який потрібно враховувати. Система протиепідемічного захисту в Україні в поганому стані, а Державна санепідемслужба закрита. А під час пандемії або епідемії необхідні чіткі централізовані дії, але зараз усі експерти перебувають під різними відомствами, в кожному регіоні свої особливості, а створений замість санепідемслужби Центр громадського здоров'я тільки розширюється. Звісно, він набиратиме обертів, але поки що він не такий ефективний. Для ситуації, доки вірус не проник на територію України, уряд працює добре", - сказав він.

Експерт додав, що уряд має більше уваги звертати на рекомендації національних експертів.

"Нація має розуміти, що є партнери надурядові, як ВООЗ, а є місцева підготовка національна, й вона повинна бути на найвищому рівні. У США, наприклад, CDC уже два тижні тому заявила, що розглядає коронавірус як пандемію, яка вже розпочалася", - сказав інфекціоніст.

Нагадаємо, що на Diamond Princess кількість інфікованих китайським коронавірусом зросла до 175