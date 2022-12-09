Уряд виділить 400 млн на відновлення України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив підготувати до найближчого засідання уряду проект рішення про виділення з резервного фонду бюджету 400 млн. гривень на відновлення пошкоджених обстрілами рф об'єктів енергетичної інфраструктури та допомогу деокупованим територіям.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Відновлення вимагає додаткових фінансових коштів. Тому дав завдання Мінрегіону, Мінфіну та Харківській ОВА підготувати до найближчого засідання уряду питання про виділення із резервного фонду бюджету 400 млн гривень на відновлення пошкоджених об'єктів та допомогу деокупованим територіям", - написав Шмигаль.

За його словами, для оперативної ліквідації наслідків військових руйнувань енергетичної та комунальної інфраструктури буде створено координаційний штаб у рамках Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

"Вчорашні варварські обстріли Росії з критичної інфраструктури ще раз довели, що нам протистоять терористи. Для покращення реагування на екстрені ситуації доручив міністру енергетики, міністру розвитку громад та територій спільно з Нафтогазом та Укренерго створити координаційний штаб", - зазначив Шмигаль.

Раніше повідомлялось, що Кабмін відновив ліцензійний контроль над обігом пального, алкоголю та тютюну.