RSS
НОВИНИ

Уряд виділить 400 млн на відновлення України

Кабінет міністрів України виділить на відновлення пошкоджених внаслідок обстрілів рф енергооб'єктів та допомогу деокупованим територіям із резервного фонду 400 млн. гривень.
Уряд виділить 400 млн на відновлення України Слово і Діло

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив підготувати до найближчого засідання уряду проект рішення про виділення з резервного фонду бюджету 400 млн. гривень на відновлення пошкоджених обстрілами рф об'єктів енергетичної інфраструктури та допомогу деокупованим територіям. 

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Відновлення вимагає додаткових фінансових коштів. Тому дав завдання Мінрегіону, Мінфіну та Харківській ОВА підготувати до найближчого засідання уряду питання про виділення із резервного фонду бюджету 400 млн гривень на відновлення пошкоджених об'єктів та допомогу деокупованим територіям", - написав Шмигаль.

За його словами, для оперативної ліквідації наслідків військових руйнувань енергетичної та комунальної інфраструктури буде створено координаційний штаб у рамках Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

"Вчорашні варварські обстріли Росії з критичної інфраструктури ще раз довели, що нам протистоять терористи. Для покращення реагування на екстрені ситуації доручив міністру енергетики, міністру розвитку громад та територій спільно з Нафтогазом та Укренерго створити координаційний штаб", - зазначив Шмигаль.

Раніше повідомлялось, що Кабмін відновив ліцензійний контроль над обігом пального, алкоголю та тютюну.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 09 2022 20:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна веде війну нового типу. Виклик, який зараз постає перед українцями у Херсоні, найважчий та найважливіший – професор Філліпс О’Брайен

Україна веде війну нового типу. Виклик, який зараз постає перед українцями у Херсоні, найважчий та найважливіший – професор Філліпс О’Брайен

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.