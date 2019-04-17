CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКабінет міністрів перерозподілив фінансування за програмою "Проектування і будівництво аеропорту "Придніпров'я", виділивши 200 мільйонів гривень на розробку проектної документації Державному агентству інфраструктурних проектів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд виділив 200 мільйонів на будівництво нового аеропорту
"Укрінфрапроект" володіє достатніми компетенціями щодо реалізації проектів будівництва/реконструкції аеропортів за рахунок державних коштів
Фото: Ілюстративне зображення
Як наголошується в пояснювальній записці до відповідної постанови Кабміну, "Укрінфрапроект" володіє достатніми компетенціями щодо реалізації проектів будівництва/реконструкції аеропортів за рахунок державних коштів в рамках підготовки до проведення чемпіонату Європи з футболу в 2012 році, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо, що міжнародний аеропорт "Бориспіль" зберіг третє місце в рейтингу "Найкращі аеропорти у Східній Європі 2019" від британської консалтингової компанії Skytrax.
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17 04 2019 22:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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