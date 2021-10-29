Уряд виділив 20 мільйонів на придбання тимчасового житла для переселенців

На ці кошти планується придбати 53 об'єкти нерухомості та провести ремонт 13 об'єктів для тимчасового проживання приблизно 242 внутрішньо переміщених осіб

Місцевим бюджетам на підтримку внутрішньо переміщених осіб, які потребують допомоги в наданні тимчасового житла, спрямують майже 22 млн грн субвенції.

Таке рішення ухвалили на засіданні 28 жовтня, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Урядовий портал.

"Субвенцію отримають 11 областей. На ці кошти планується придбати 53 об'єкти нерухомості та провести ремонт 13 об'єктів для тимчасового проживання приблизно 242 внутрішньо переміщених осіб", - заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Також уряд затвердив Стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб.

За словами прем'єра, метою документа є створення умов для інтеграції внутрішньо переміщених осіб в територіальних громадах, які їх приймають.

"Зокрема, йдеться про забезпечення повного доступу до адміністративних, соціальних та інших послуг, а також створення умов для розвитку потенціалу внутрішньо переміщених осіб на новому місці проживання", - заявив голова уряду.

За його словами, на сьогодні в Україні налічується більш ніж 1 млн 400 тис внутрішньо переміщених осіб, тому реалізація такої стратегії є критично важливою.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський підписав закон № 1646-ІХ щодо звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов'язань за кредитними договорами та договорами позики, який Рада ухвалила 14 липня 2021 року.