Уряд виділив 20 мільйонів на придбання тимчасового житла для переселенців
Таке рішення ухвалили на засіданні 28 жовтня, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Урядовий портал.
"Субвенцію отримають 11 областей. На ці кошти планується придбати 53 об'єкти нерухомості та провести ремонт 13 об'єктів для тимчасового проживання приблизно 242 внутрішньо переміщених осіб", - заявив прем'єр Денис Шмигаль.
Також уряд затвердив Стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб.
За словами прем'єра, метою документа є створення умов для інтеграції внутрішньо переміщених осіб в територіальних громадах, які їх приймають.
"Зокрема, йдеться про забезпечення повного доступу до адміністративних, соціальних та інших послуг, а також створення умов для розвитку потенціалу внутрішньо переміщених осіб на новому місці проживання", - заявив голова уряду.
За його словами, на сьогодні в Україні налічується більш ніж 1 млн 400 тис внутрішньо переміщених осіб, тому реалізація такої стратегії є критично важливою.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський підписав закон № 1646-ІХ щодо звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов'язань за кредитними договорами та договорами позики, який Рада ухвалила 14 липня 2021 року.
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