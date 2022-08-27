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Уряд виділив 753 млн грн на шкільні автобуси

Ольга
Матарикіна
У контексті підготовки до нового навчального року Кабмін перерозподілив субвенцію регіонам
Уряд виділив 753 млн грн на шкільні автобуси Фото: з вільних джерел

Кабінет Міністрів України перерозподілив субвенцію регіонам у розмірі 753 млн грн на придбання шкільних автобусів.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

"У контексті підготовки до нового навчального року уряд перерозподілив субвенцію регіонам у розмірі 753 млн грн на придбання шкільних автобусів. Через повномасштабне російське вторгнення багато закладів освіти були зруйновані, а автобуси знищені або передані на потреби військових. Щоб забезпечити підвезення дітей до шкіл, ми також розширили перелік закладів освіти, для яких можливо закуповувати автобуси", - розповів Шмигаль.

За його словами, це дасть можливість надати рівний доступ до якісної освіти дітям, які перебувають далеко від шкіл на деокупованих територіях або мають особливі освітні потреби.

Раніше повідомлялося, що майже половина освітніх закладів в Україні забезпечені укриттям, що є головною умовою для навчання офлайн.


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27 08 2022 15:17
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