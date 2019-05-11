Уряд витратить 240 млн грн на розкриття туристичного потенціалу
Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час презентації проєкту бюджету на 2020 рік, який уряд подасть на розгляд Раді до другого читання, повідомляє "Громадське".
"Ми вкладаємо кошти в розвиток туристичного потенціалу. Розвиток туризму, на нашу думку, був незаслужено забутий. В окремих країнах світу частка ВВП, яку створює туризм, складає вже близько 10%. В Україні це все ще низькі показники. Ми вважаємо, що це неприйнятно", - повідомив Гончарук.
Він зазначив, що в уряді розраховують, що один іноземний турист, який відвідує Україну, приносить близько 500 доларів у розвиток економіки.
Нагадаємо, що уряд зробить "рішучий крок", щоб підняти прожитковий мінімум вище 4 тисяч
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