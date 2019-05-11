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Уряд зробить "рішучий крок", щоб підняти прожитковий мінімум вище 4 тисяч

За словами міністерки, паралельно законопроєкт подадуть на розгляд Верховної Ради
"Прожитковий мінімум перестав бути фактором, яким вимірюється бідність. До показника прожиткового мінімуму прив’язано понад 150 різного роду виплат. Ми підготували законопроєкт і готуємось виносити його на розгляд уряду завтра (6 листопада - ЕП)", - заявила Соколовська.
Уряд зробить "рішучий крок", щоб підняти прожитковий мінімум вище 4 тисяч Фото: Економічна Правда

Міністерство соціальної політики підготувало законопроєкт, який скасує прив’язку показника прожиткового мінімуму до зарплат, штрафів та інших виплат або платежів, повідомляє "Економічна Правда".

Про це заявила міністерка соціальної політики Юлія Соколовська Економічній правді.

"Прожитковий мінімум перестав бути фактором, яким вимірюється бідність. До показника прожиткового мінімуму прив’язано понад 150 різного роду виплат. Ми підготували законопроєкт і готуємось виносити його на розгляд уряду завтра (6 листопада - ЕП)", - заявила Соколовська. 

За словами міністерки, паралельно законопроєкт подадуть на розгляд Верховної Ради. 

"З головою профільного комітету це питання обговорювали і збирали засідання комітету", - сказал вона.

Першими кроками для "подолання бідності" уряд назвав створення програми для малозабезпечених осіб.

"Подолати бідність - це наша задача на 5 років. Перший крок - це відв’язати від прожиткового мінімуму платежі, показники, штрафи, зарплати. Для того, щоб піднімати "мінімалку", треба бути впевненим, що разом з ним не зросте ще тисяча різних платежів", - заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Нагадаємо, що у держбюджеті-2020 прожитковий мінімум має становити не менше ніж 5,6 тис. грн.

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05 11 2019 14:17
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