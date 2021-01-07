В Україні підвищили розмір аліментів Відповідно до чинного законодавства, гарантований мінімальний розмір аліментів становить 50% від прожиткового мінімуму

У зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму в Україні з 1 липня, як передбачено законом "Про Державний бюджет України на 2021 рік", зросте розмір аліментів.

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Про це повідомляє Укрінформ. Згідно з законом, з 1 липня 2021 року прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років становитиме 2013 грн, а для дітей від 6 до 18 років - 2510 грн. Відповідно до чинного законодавства, гарантований мінімальний розмір аліментів становить 50% від прожиткового мінімуму. Таким чином, для дітей віком до 6 років гарантований мінімальний розмір аліментів із 1 липня 2021 року становитиме 1006,50 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років мінімальні виплати складатимуть 1255 грн. Як повідомлялося, раніше пресслужба Міністерства юстиції поінформувала, що з початку року органи державної виконавчої служби Міністерства юстиції стягнули 2,9 млрд грн аліментних платежів. Читайте також: В Україні відсьогодні зросли пенсії - наступне підвищення 1 жовтня Читайте також: В Україні відсьогодні зросли пенсії - наступне підвищення 1 жовтня

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