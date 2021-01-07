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В Україні підвищили розмір аліментів

Відповідно до чинного законодавства, гарантований мінімальний розмір аліментів становить 50% від прожиткового мінімуму
У зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму в Україні з 1 липня, як передбачено законом "Про Державний бюджет України на 2021 рік", зросте розмір аліментів.
В Україні підвищили розмір аліментів Фото: з відкритих джерел
Про це повідомляє Укрінформ.
 
Згідно з законом, з 1 липня 2021 року прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років становитиме 2013 грн, а для дітей від 6 до 18 років - 2510 грн.
 
Відповідно до чинного законодавства, гарантований мінімальний розмір аліментів становить 50% від прожиткового мінімуму.
 
Таким чином, для дітей віком до 6 років гарантований мінімальний розмір аліментів із 1 липня 2021 року становитиме 1006,50 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років мінімальні виплати складатимуть 1255 грн.
 
Як повідомлялося, раніше пресслужба Міністерства юстиції поінформувала, що з початку року органи державної виконавчої служби Міністерства юстиції стягнули 2,9 млрд грн аліментних платежів.
 
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01 07 2021 11:23
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