CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму в Україні з 1 липня, як передбачено законом "Про Державний бюджет України на 2021 рік", зросте розмір аліментів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні підвищили розмір аліментів
Відповідно до чинного законодавства, гарантований мінімальний розмір аліментів становить 50% від прожиткового мінімуму
Фото: з відкритих джерел
Про це повідомляє Укрінформ.
Згідно з законом, з 1 липня 2021 року прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років становитиме 2013 грн, а для дітей від 6 до 18 років - 2510 грн.
Відповідно до чинного законодавства, гарантований мінімальний розмір аліментів становить 50% від прожиткового мінімуму.
Таким чином, для дітей віком до 6 років гарантований мінімальний розмір аліментів із 1 липня 2021 року становитиме 1006,50 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років мінімальні виплати складатимуть 1255 грн.
Як повідомлялося, раніше пресслужба Міністерства юстиції поінформувала, що з початку року органи державної виконавчої служби Міністерства юстиції стягнули 2,9 млрд грн аліментних платежів.
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01 07 2021 11:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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