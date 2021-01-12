З 1 грудня в Україні підвищують пенсії: кому та наскільки?

Уряд очікує, що у 2022 році середньорічний розмір пенсії складе 4 533 грн

В Україні з 1 грудня частині українців підвищили пенсії. Усе через збільшення розміру прожиткового мінімуму та зростання розміру мінімальної зарплати.

Про це повідомили у Мінсоцполітики, зазначає Громадське.

Так, розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, підвищили з 1854 грн до 1934 грн. Мінімальна зарплата - з 6 000 до 6 500 грн.

Як це вплине на пенсії?

Збільшиться на 200 грн - з 2 400 до 2600 грн - мінімальна пенсія за віком для людей старше 65 років, які мають повний стаж (жінки 30 років і 35 років) і не працюють.

Збільшиться на 80 грн для інших пенсіонерів, які мають страховий стаж меншої тривалості та одержують пенсію в мінімальному розмірі і не працюють.

Збільшуються надбавка до пенсії за понаднормовий стаж; надбавки, підвищення до пенсій (зокрема ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги).

Також збільшиться максимальний розмір пенсії.

В уряді переконують, що це десяте підвищення пенсій за 2021 рік. Влада каже, що у грудні 2021 року середній розмір пенсії складе 3 980 грн, що на 546 грн (або на 16 %) більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (3 434 грн).

Подальші підвищення

У 2022 році в уряді також обіцяють проіндексувати пенсії, встановити мінімальні пенсійні виплати у розмірі 3 000 грн для людей віком старше 70 років із встановленням доплати до пенсії у розмірі 300 грн особам віком від 70 до 75 років.

Уряд очікує, що у 2022 році середньорічний розмір пенсії складе 4 533 грн (у порівнянні з 2020 роком збільшення становитиме 940 грн, або 26 %).

Нагадаємо, що Уряд пропонує з 2022 року встановлювати щорічну індексацію пенсій не пізніше 1 березня