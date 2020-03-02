Уряд витратить додаткові 500 млн грн на програми працевлаштування українців

З 1 березня збільшать мінімальний розмір державної допомоги щодо підтримки у випадку втрати роботи - він складе 1800 гривень

Кабінет міністрів України затвердив додаткові 500 мільйонів гривень у бюджеті Фонду соціального страхування, які мають витратити на активні програми працевлаштування українців.

Як повідомляють у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, загалом протягом 2020 року на програми зі створення робочих місць уряд витратить 1,2 мільярда гривень через Фонд соцстрахування, повідомляє "Громадське".

"Збільшення витрат на активні програми сприяння зайнятості у 2020 році сприятиме підвищенню конкурентоспроможності безробітних на ринку праці, підвищення їх можливостей до працевлаштування, а також зменшенню дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили. Крім того, люди отримають можливість навчитися і здобути фах, який відповідає сьогоднішнім потребам ринку праці в Україні", - повідомила заступниця міністра розвитку економіки Юлія Свириденко.

Серед програм, на які видаватимуть гроші для боротьби з безробіттям, є програми підтримки початку власної справи, програми професійної перепідготовки, підвищення кваліфікації, а також фінансова підтримка роботодавців у створенні нових робочих місць.

Також в уряді повідомили, що з 1 березня збільшать мінімальний розмір державної допомоги щодо підтримки у випадку втрати роботи - він складе 1800 гривень.

Окрім видатків, які здійснюють через Фонд соцстрахування, зменшити безробіття в уряді планують за допомогою програми дешевих кредитів на власну справу. Ця програма офіційно стартувала 1 лютого 2020 року. В межах неї можна отримати до 1,5 мільйона гривень кредиту на 5 років під 5-7-9% річних.

Раніше в уряді повідомляли, що за допомогою цієї програми планують створити 90 тисяч нових робочих місць до кінця 2020 року.

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