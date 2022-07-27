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Уряд визнав виробництво ліків пріоритетною галуззю економіки

Включення фармпромисловості до переліку пріоритетних галузей економіки допоможе залучити державну інвестиційну підтримку виробництв та збільшити кількість робочих місць
Кабінет міністрів доповнив перелік пріоритетних галузей економіки, додавши туди фармацевтичну промисловість, а саме - виробництво лікарських засобів та медичних виробів.
Уряд визнав виробництво ліків пріоритетною галуззю економіки Фото: gazeta.lviv.ua

Про це повідомив у Telegram представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Доповнено перелік пріоритетних галузей економіки позицією: "Фармацевтична промисловість за напрямами - виробництво лікарських засобів та медичних виробів", - написав Мельничук.

Включення фармпромисловості до переліку пріоритетних галузей економіки допоможе залучити державну інвестиційну підтримку виробництв та збільшити кількість робочих місць, додали в МОЗ.

"Це дасть змогу уникнути колапсу в забезпеченні системи охорони здоров’я лікарськими засобами та медичними виробами, гарантуватиме їхнє безперебійне виробництво, а, отже, й постачання до кінцевого споживача. Населення України буде забезпечене доступом до якісних ліків та медвиробів", - йдеться у заяві міністерства.

"Навантаження на фармацевтичну промисловість зараз є надзвичайно високим. Окрім власне виробництва ліків та медвиробів та забезпечення ними аптек і закладів охорони здоров’я, а отже – пацієнтів, фармгалузь наповнює економіку.

Саме тому варто забезпечити стабільність роботи таких підприємств", - заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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27 07 2022 11:19
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