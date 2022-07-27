Уряд визнав виробництво ліків пріоритетною галуззю економіки
Про це повідомив у Telegram представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Доповнено перелік пріоритетних галузей економіки позицією: "Фармацевтична промисловість за напрямами - виробництво лікарських засобів та медичних виробів", - написав Мельничук.
Включення фармпромисловості до переліку пріоритетних галузей економіки допоможе залучити державну інвестиційну підтримку виробництв та збільшити кількість робочих місць, додали в МОЗ.
"Це дасть змогу уникнути колапсу в забезпеченні системи охорони здоров’я лікарськими засобами та медичними виробами, гарантуватиме їхнє безперебійне виробництво, а, отже, й постачання до кінцевого споживача. Населення України буде забезпечене доступом до якісних ліків та медвиробів", - йдеться у заяві міністерства.
"Навантаження на фармацевтичну промисловість зараз є надзвичайно високим. Окрім власне виробництва ліків та медвиробів та забезпечення ними аптек і закладів охорони здоров’я, а отже – пацієнтів, фармгалузь наповнює економіку.
Саме тому варто забезпечити стабільність роботи таких підприємств", - заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
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