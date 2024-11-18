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ПОЛІТИКА

Уряд Японії може розширити санкції проти росії і КНДР

18 листопада 2024, 14:36
Уряд Японії може розширити санкції проти росії і КНДР
Фото: з вільного доступу
Японія вже запровадила різні санкції проти КНДР, яка продовжує розробляти ядерну зброю та не припиняє ракетні провокації.

Уряд Японії розглядає можливість посилення санкцій щодо росії та Північної Кореї через посилення військової співпраці між цими країнами. Серед причин - участь солдатів КНДР у війні проти України на боці москви.

Про це пише NHK.

За даними японського суспільного мовника, Токіо обдумує можливість посилення обмежуваних заходів щодо рф та КНДР, зокрема, на тлі долучення Пхеньяна до російсько-української війни на стороні країни-агресора. 

"Щодо ситуації в Україні міністр закордонних справ Такеші Івая зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським 16 числа, і заявив, що ситуація викликає серйозне занепокоєння, оскільки північнокорейські солдати беруть участь у боях з російськими військовими", - йдеться в публікації.

Як передає NHK, за цих обставин японський уряд почав розглядати можливість посилення санкцій проти Північної Кореї та рф, стверджуючи, що військова співпраця між ними "має серйозний вплив на мир і безпеку в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні, та порушує міжнародне право".

Японія вже запровадила різні санкції проти КНДР, яка продовжує розробляти ядерну зброю та не припиняє ракетні провокації.

Також Токіо наклало санкції на росію через її широкомасштабне вторгення в Україну. Під обмежувальні заходи, зокрема, входять імпорту та експорту, а також заморозка активів, й розширення сфери застосування заморожування активів.

Нагадаємо, Північна Корея може розгорнути до 100 тисяч військовослужбовців для підтримки війни росії в Україні в разі, якщо союз між Пхеньяном і москвою буде поглиблюватися.

ЯпоніявійнаКНДРсанкціі проти росії

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