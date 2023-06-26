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ПОЛІТИКА

Уряд Японії планує дозволити частковий експорт озброєння – ЗМІ

26 червня 2023, 07:51
Уряд Японії планує дозволити частковий експорт озброєння – ЗМІ
Японія може експортувати військову техніку, якщо метою її використання є порятунок, транспортування, спостереження або розмінування.

Влада Японії має намір дозволити експорт деяких видів військової техніки на тлі вторгнення рф до України.

Про це повідомляє  Kyodo.

Уряд країни організував консультації, під час яких пояснив правлячим партіям, що деякі види озброєння можуть експортуватись без порушення суворих національних правил експорту зброї.

Як приклади дозволеної для експорту продукції називалися легкові та вантажні автомобілі без озброєння, машини спостереження та тральщики сил самооборони.

Ймовірно, уряд прем'єр-міністра Фуміо Кішиди змінив свою позицію щодо принципів Японії щодо експорту озброєнь на тлі вторгнення рф до України.

Засідання, під час якого представникам Ліберально-демократичної партії та партії Комейто повідомили про можливість часткового експорту військової техніки, пройшло ще у травні, про що повідомило неназване джерело в уряді.

Японія може експортувати військову техніку до країн, з якими співпрацює у сфері безпеки, якщо метою їх використання є порятунок, транспортування, спостереження або розмінування.

Міністр оборони Ясуказу Хамада заявив, що уряд вирішуватиме, чи можна передавати летальну зброю у кожному конкретному випадку. Також раніше уряд зобов'язався сприяти експорту оборонної техніки для створення сильної та стійкої промисловості у цій галузі.

Японія з початку повномасштабного вторгнення рф надає Україні різнобічну фінансову та матеріальну допомогу. Зокрема, Японія надала пакет допомоги у подоланні наслідків підриву Каховської ГЕС.

Японіявійнаозброєння

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