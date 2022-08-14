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Уряд запропонував Раді повернути акциз на паливо 20%, замість 7%

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування на пальне.
Уряд запропонував Раді повернути акциз на паливо 20%, замість 7% Фото: EPA/UPG

Проєкт Закону №7668 від 14.08.2022 року передбачає повернення акцизного податку для всіх видів пального, без виключення, за ставкою у розмірі 100 євро за 1 000 літрів.

Тексту документа на сайті парламенту ще немає, але, за попередніми даними, там будуть такі пункти:

  • повернення акцизного збору для всіх видів палива без виключення.
  • повернення ПДВ на паливо до 20% (зараз 7%).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що S&P і Fitch знизили рейтинги України в іноземній валюті до вибіркового та обмеженого дефолту.

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14 08 2022 15:03
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