НОВИНИКабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування на пальне.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд запропонував Раді повернути акциз на паливо 20%, замість 7%
Фото: EPA/UPG
Проєкт Закону №7668 від 14.08.2022 року передбачає повернення акцизного податку для всіх видів пального, без виключення, за ставкою у розмірі 100 євро за 1 000 літрів.
Тексту документа на сайті парламенту ще немає, але, за попередніми даними, там будуть такі пункти:
- повернення акцизного збору для всіх видів палива без виключення.
- повернення ПДВ на паливо до 20% (зараз 7%).
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що S&P і Fitch знизили рейтинги України в іноземній валюті до вибіркового та обмеженого дефолту.
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14 08 2022 15:03 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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