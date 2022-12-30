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Уряд запровадив стандарти НАТО у систему військової освіти

30 грудня 2022, 20:47
Уряд запровадив стандарти НАТО у систему військової освіти
Фото: Українські новини
Кабмін затвердив Концепцію трансформації системи військової освіти в Україні на основі стандартів НАТО. Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду у п'ятницю, 30 грудня.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі

Урядом затверджено Концепцію трансформації системи військової освіти в Україні. Вона спрямована на побудову сучасної моделі професійної військової освіти та враховує нові вимоги щодо її якості на основі стандартів НАТО.

Кабмін також визнав такими, що втратили чинність, Перелік вищих навчальних закладів, що входять до єдиної системи військової освіти, та Положення про підготовку військових фахівців у вищих навчальних закладах єдиної системи військової освіти.

Як повідомлялося раніше, за словами президента України Володимира Зеленського, нові стандарти НАТО нині визначаються в Україні її захисниками.

Нагадаємо, Кабмін продовжив відстрочку від призову на три місяці.

НАТОурядвійськова освіта

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