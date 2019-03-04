Уряд затвердив концепцію розвитку гірських територій українських Карпат
Відповідне рішення затвердили під час засідання уряду 3 квітня.
Зазначається, що документом передбачено формування конкурентної економіки гірських районів, розбудову транспортної інфраструктури, розвиток туристичного потенціалу та екологічної безпеки.
"Наша ключова мета - перетворити гірські території на успішні та інвестиційно привабливі. А це можливо через впровадження нових підходів до розвитку інфраструктури, медицини, туризму, започаткування нових виробництв, створення робочих місць, посилення економічної співпраці й освітнього напрямку, підвищення транспортної й інформаційної доступності, активізації міжрегіонального і транскордонного співробітництва", - повідомив міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко.
За підрахунками уряду, у гірських районах українських Карпат сформовано 20 ОТГ, а загалом там проживає 978 тисяч українців, переважно у селах.
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