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Уряд затвердив концепцію розвитку гірських територій українських Карпат

"Ключова мета - перетворити гірські території на успішні та інвестиційно привабливі"
Кабінет міністрів України затвердив концепцію розвитку гірських районів українських Карпат до 2027 року. Документом передбачено ключові напрямки розвитку регіону, зокрема розвиток туристичного потенціалу.
Уряд затвердив концепцію розвитку гірських територій українських Карпат Фото: karpaty-ua.org.ua

Відповідне рішення затвердили під час засідання уряду 3 квітня.

Зазначається, що документом передбачено формування конкурентної економіки гірських районів, розбудову транспортної інфраструктури, розвиток туристичного потенціалу та екологічної безпеки.

"Наша ключова мета - перетворити гірські території на успішні та інвестиційно привабливі. А це можливо через впровадження нових підходів до розвитку інфраструктури, медицини, туризму, започаткування нових виробництв, створення робочих місць, посилення економічної співпраці й освітнього напрямку, підвищення транспортної й інформаційної доступності, активізації міжрегіонального і транскордонного співробітництва", - повідомив міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко.

За підрахунками уряду, у гірських районах українських Карпат сформовано 20 ОТГ, а загалом там проживає 978 тисяч українців, переважно у селах.

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03 04 2019 16:36
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